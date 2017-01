Forlenget fengsling for overgrepssiktet fosning

Det var tirsdag 11. januar at mannen ble pågrepet i sitt hjem et sted på Fosen. Han er siktet for gjentatte seksuelle overgrep mot en gutt samt oppbevaring av overgrepsbilder og ulovlig oppbevaring av våpen. Siktede nekter straffskyld.

Gjennomgår beslag

Overgrepene mot fornærmede skal ha pågått over flere år. Dette skal ha skjedd for 10-15 år siden. Gutten skal ha vært yngre enn ti år gammel da overgrepene startet. Det var fornærmede, som i dag er en voksen mann, som selv gikk til politiet med saken. Politiet valgte da å gå til arrestasjon og husransaking på siktedes bopel. Der beslagla politiet blant annet en rekke harddisker.

- Vi er i ferd med å gjennomgå disse nå.

- Finner dere bilder dere mener er straffbare?

- Det kan jeg ikke si noe om, sier etterforskningsleder Roy Hoøen.

- Ikke svekket mistanke

Den siktede mannen i 60-årene ble varetektsfengslet etter pågripelsen. Torsdag forrige uke behandlet Sør-Trøndelag tingrett refengslingen av mannen. Siktede samtykket selv til ytterligere to uker i varetekt. Retten vurderte det slik at saken står i samme stilling som da fengsling ble vurdert for første gang. Retten påpeker at det ikke har fremkommet noe som har svekket mistanken mot siktede. Sør-Trøndelag tingrett mente derfor at to nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud ikke ville være et uforholdsmessig inngrep. Etterforskningsleder Hoøen sier at politiet har full tillit til forklaringen til fornærmede i saken.

- Så langt i etterforskningen er det ingenting som tyder på at ikke fornærmedes forklaring er riktig, sier han.

Politiet har så langt ingen indikasjoner på at det kan være flere fornærmede i saken.

Siktedes forsvarer Jon Reidar Aae sier til Fosna-Folket at den siktede mannen fortsatt nekter straffskyld, og at han mener han er uskyldig.