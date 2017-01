Apotekbygning rives – den forrige ble bombet

Denne uka kom resultatet av mobbundersøkelsen fra Åset skole i Åfjord der trivsel og forekomsten av mobbing blir målt. Den viser at miljøet er godt, og at mobbing er et marginalt problem. –Det er godt å få bekreftet at arbeidet som skolen har lagt ned virker, sier ordfører (Ap) Vibeke Stjern.