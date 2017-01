Ørlendingen Røstad skulle med 10.20-avgangen fra Trondheim til Brekstad.

- Jeg var på kaia 11 minutter på halv. I hvert fall viste klokka mi det. Da hadde hurtigbåten begynt å bakke fra kai. Den var kanskje ti meter fra kaia. Jeg veivet med armene og signaliserte til mannskapet om bord. De vinket bare tilbake og kjørte ut fjorden, forteller Røstad.

Han er tydelig sint og ordene freses gjennom telefonen når Fosna-Folket får høre historien.

- Ingen katastrofe

Røstad er forbannet over episoden, og mener mannskapet burde ha snudd og tatt ham med.

- «Det e så borti staur og gardpålan gæli». Jeg har jo sett på TV at de i Dubai holder igjen store jumbojeter etter at de har begynt å takse fordi noen er forsinket. Episoden i dag er ingen katastrofe for meg, for det går ny båt 12.15, men det får da være grenser. Hadde jeg sittet i styrhuset, hadde jeg snudd og tatt med fyren på land, sier Røstad til Fosna-Folket mandag formiddag.

Forsinket til tannlegen

Episoden har også en forhistorie. Røstad skulle ta hurtigbåten klokken 07.30 fra Brekstad til Trondheim mandag morgen, men hurtigbåten var ifølge Røstad en halvtime forsinket. Forsinkelsen skyldtes kapasitetsproblemer mandag morgen, noe som gjorde at hurtigbåten måtte ta en ekstratur tur-retur Brekstad – Hysnes.

- Forsinkelsen medførte at jeg ble for sein til tannlegetima mi i Trondheim. Og etter timen, måtte jeg løpe for å rekke båten, forteller Røstad.

En båt ørlendingen ikke fikk være med.

- Helt feil

Rederisjef Arild Hoff i FosenNamsos sjø forteller at rederiet har et system som loggfører når hurtigbåtene legger fra kai.

«Har konferert med skipsfører som bekrefter at vi gikk etter GPS-styrt klokke som viste 10.20.10 når båten bakket ut av kaien», skriver han i en melding til Fosna-Folket.

Altså gikk den aktuelle hurtigbåten til riktig tid.

Hoff gjør det også klart at det så godt som aldri vil være aktuelt for hurtigbåten å snu for å ta med folk som har kommet for sent.

- Det kommer aldri til å skje. Dette handler ikke om hvor mange meter fra kai vi er. Å legge til på nytt tar minst to-tre minutter. Vi må legge til og fra og vi må ta ned landgangen. Tida vi bruker må vi kjøre inn på ruta, om vi klarer det da. Det er kostbart. Dessuten blir det helt feil at de hundre personene om bord i båten, som har kommet til riktig tid, skal bli forsinket fordi noen ikke er der i tide, sier han.