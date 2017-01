- Vi havnet litt på hælene fra starten

Trener Are Hansen forklarer at laget har mye å gå på, men at det likevel er fremgang fra høstsesongen.

- Ikke på det nivået vi ønsker

- Vi møtte et løpsvillig NTNUI idag, dessverre havnet vi litt på hælene fra starten av kampen så vi havnet bak. Vi hentet oss litt inn til pausen, men klarer ikke å komme opp på det nivået vi ønsker, sier han til Fosna-Folket etter kampen.

Med resultat 12-17 i pausen ble det tøft å komme tilbake, forklarer han.

- Vi fortsetter andre omgang jevnt, men klarer aldri å true NTNUI. Mot slutten blir kampen preget av at vi er slitne og motstanderne får kontret inn mange lette mål, sier Hansen.

- Mer å gå på

Forsvaret og angrepet skal likevel trekkes fram, mener treneren.

- Vi viser fremgang fra høstsesongen med at vi står opp i forsvar når vi møter et etablert angrep, og der jobber vi godt. Men vi synes selv at vi har mye mer å gå på, sier han.

Resultatet ble 20-32.