Neste helg braker det løs

Som et ledd i å knytte Rissa og Leksvik tettere sammen før Indre Fosen kommune blir en realitet skal det arrangeres felles kulturuke fra 4. til 12. februar.

Variert program

Kulturskolerektor Svein Buan, kultursjef Kine Larsen Kimo og leder i Leksvik frivilligsentral Bård Hindrum har sydd sammen et rikholdig og variert program hvor det burde være noe for enhver smak.

Her er noe av det rissværing og leksværinger, og andre for den saks skyld, kan oppleve under Kulturuka i Indre Fosen 2017.

Bil og ost

- Lørdag den 5. har vi et arrangement i Leksvikhallen som vi har kalt «Smak av kultur». Det er tenkt litt som en martnasdag hvor folk kan komme og gå som de vil. Det blir tre bolker med kulturinnslag fra scenen med utøvere både fra Rissa og Leksvik. Og så har vi 20 stands i hallen med alt fra Amcar til gårdsost og husflid, forteller Bård Hindrum.

Kirkekonsert

De fleste arrangementene i løpet av kulturuka er gratis, men for å høre kirkekonserten er publikum nødt til å ta opp lommeboka.

- Vi er litt spent på konserten onsdag den 8. i Rissa kirke med Henning Sommero og Jon Pål Inderberg. Der er det billettsalg. Vi håper vi skal greie å fylle kirka, sier Hindrum.

Men det er ikke bare Sommero og Inderberg som skal opptre i Rissa kirke denne kvelden.

- Dette er en samarbeidskonsert med blant annet kulturskolen. Noen av kulturskoleelvene skal synge sammen med dem, og Kvendseth-brødrene skal spille torader sammen med Sommero og Inderberg. Stadsbygd Mandsangerforening skal også være med på konserten, sier Buan.

Bare Egil

Fredagskvelden blir det konsert med Bare Egil i Bojersalen i Rissa. Det er et arrangement i regi av KulturCompagniet, men inngår som en del av kulturuketilbudet.

- Torsdag kveld skal kulturskolen ha huskonsert i Hasselvika samfunnshus, og tirsdag blir kulturskolen med på huskonsert i Kultursalen i Leksvik. Etter huskonserten vil Corlex sørge for allsang til kaffen, forteller Buan.

UKM

I år arrangerer Rissa og Leksvik felles UKM. Det skjer i Rissahallen lørdag den 11.

- Fristen for å melde seg på er ikke gått ut ennå, så vi håper vi får en del påmeldinger. Erfaringsmessig så kommer det mange tett før fristen er ute. Vi tror det blir en proff forestilling, for vi har fått tak i gode lyd- og lysfolk. Kvelden før UKM blir det workshop for UKM-deltakerne hvor de kan få lære hvordan de skal opptre på scenen, sier Buan.

Språkkafe

- Og så vil jeg nevne at vi skal ha felles språkkafe i Vanvikan samfunnshus. Det skjer den 7. og det blir satt opp buss fra Rissa, skyter Hindrum inn.

Kulturuka avsluttes i Rissahallen med Hederskveld for kultur og frivillighet. Der blir det prisutdelinger og en rekke kulturinnslag fra scenen.

