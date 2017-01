- Godt å få bekreftet at arbeidet skolen har lagt ned virker

Arbeiderpartiordføreren er først litt reservert mot å uttale seg i saken. Hun mener at dette i første rekke er noe som først og fremst er skolen og de skolefaglig ansvarlige som bør uttale seg. Imidlertid er ordføreren glad for at hun har fått bekreftet at det skolefaglige arbeidet er på stell.

–Jeg følger sjølsagt med i tilstanden i de to skolene våre, og jeg har ikke inntrykk av noe annet enn at det skolefaglige er ivaretatt på en god måte. På ei og samme uke får vi vite at vi er på topp i mattematikk på Fosen samtidig som at vi ser at arbeidet for å få til et godt miljø på skolen fungerer. Det gleder meg sjølsagt, sier Stjern

I 100

Rektor Inger Helen Mørreaunet ved Åset skole er opptatt med hundredagersmarkering når Fosna-Folkets utsendte kommer på besøk. Førsteklassingene har nettopp passert sine første hundre dager som skoleelever, og det markeres både med ei lita feiring og med aktiviteter. Hver elev har hatt med seg 100 småting heimefra som de lager en utstilling av. Når arbeidet med utstillinga er unnagjort, er det tid for vafler for alle mann. Mørreaunet sier markeringa både er et trivselsstiltak samtidig som det har en pedagogisk funksjon.

Sammenhengene

Mørreaunet forteller at de var i gang med med prosessene allerede for to år sia. Den gangen var en i gang med å revitalisere dette arbeidet. Det som manglet for to år sia manglet Olweussertifisering. En viktig sak i forhold til alt arbeid med trivselen og miljøet i skolen ifølge Mørreaunet er at en ikke kan ut enkeltelementer i et slikt arbeid. Det må jobbes bredt på klassenivå og skolenivå.

I november 2014 ble det av undervisningsdepartementet publisert en undersøkelse som viste at Åset ikke lå særskilt godt an på landsbasis. I den siste undersøkelsen, som Fosna-Folket ennå har til gode å se i sin helhet, har imidlertid Åset skole klatret oppover på rankinglista.

Offentlige tall blir ikke publisert før mars 2017, men vi ser ut fra tidligere år og årets undersøkelse at de har hatt en god utvikling og mobbetallene har gått ned. Det er også samstemte resultater mellom elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen. Det er for eksempel flere elever som sier de gleder seg til å gå på skolen. Elevundersøkelsen har en poengskala fra 1,0 til 5,0, der 5,0 er det beste resultatet skolen kan få. Her skårer Åset 4,8.

Små miljøer

Elevene på Åset skole ser ut til å trives godt på skolen sin.

–På området trivsel ligger skolen over landsgjennomsnittet, sier rektor.

Rektoren anser at trivsel er er viktig både for for det faglige og for relasjonen mellom lærere og elever og elevene i mellom. Hundredagersmarkeringa kan regnes som et døme på det arbeidet skolen gjør. Det gir trivsel og gode relasjoner, noe som det i sin tur kan tas ut en pedagogisk gevinst av.

Elevrådet

Åttende trinn er borte fra skolen på svømming i Sørfjorden når Fosna-Folket er på besøk. Imidlertid er tillitsvalge og varaer fra noende og tiende mer enn villige til å stille opp.

Silje Kristine Stjern fra tiende klassetrinn satt i elevrådet også i 2014 da den forrige undersøkelsen kom.

–Det er artig at vi på Åsnes skole får noe positivt. Det er også bra at elevene i sånne undersøkelser kommer med sanneheten, sjøl om den ikke skulle være like artig å høre sier Stjern.

Sølve Løhr fra niende klassetrinn mer det er oppløftende at arbeidet med Olweus virker.

–Men det er sikkert et potensial for å bli enda bedre, sier Løhr.

Quizmestere

Tillitsvalgt for niende trinn, Håkon Arnevik, sier det er bra å vite at elevene på skolen har det greit.

–Det er også greit å vite at de forteller om det hvis de ikke har det, sier Arnevik.

Et av trivselstiltakene i skolen er store spørrekonkurranser som pleier å avholdes i Åfjordshallen. Det er både et pedagogisk tiltak og trivselstiltak. 17. februar skal et lag fra tiende trinn i ilden på NRK Trøndelag.

–Det gleder vi oss til, sier Arnevik.