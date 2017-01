Bygdefolket har tatt i bruk skolen igjen

Klubben har tatt over de gamle lokalene til barnehagen, og det er pusset opp til et trivelig samlingssted for barn og unge. Det er klubb én fredag i måneden, og klubben leies ut til bursdager og andre formål.

Paul Arne Solhaug har stått på og jobbet hardt for å få det hele til å gå opp, og med god hjelp fra velvillige medarbeidere har de sammen har sparklet, malt, vasket, bonet, ryddet og ordnet.

Bruk av skolen

Etter at skolen ble kjøpt opp av Fagerenget Montessoriskole SA, som i hovedsak består av andelseiere, har bruken av skolebygget på ettermiddagstid og helger tatt seg opp. Korpset øver hver uke i et eget rom, det er fotballtrening en kveld i uka, og i tillegg samles barna til aktivitet og leik en ettermiddag i uka.

Volleyballturnering

Gymsalen på gamle Fagerenget skole fikk nytt tak like før skolen ble lagt ned, og den ble tidligere flittig brukt av både barn og voksne.

I helga ble det arrangert volleyballturnering i gymsalen, og hele 33 spillere fordelt på seks lag deltok. Spillet var av varierende kvalitet og med masse latter og skøy, til stor glede for publikum. Tilstede var også mange barn. De hadde tilgang til klubben mens foreldrene spilte, og fikk hoppet på "tjukkasen" og herjet.

Alt tyder på at det ble et vellykket arrangement, og arrangørene har allerede planlagt en ny turnering lørdag 8.april.