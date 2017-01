Leter etter hverdagshelter på Fosen

I alle lokalsamfunn finnes det noen som bretter opp ermene og står på for andre uten å forvente å få noe igjen for det. Kjenner du en?

- Kjenner du en person som jobber frivillig med humanitært arbeid og engasjerer flere andre mennesker i nærmiljøet? Da håper vi at du vil sende oss et tips der du forteller litt om hvorfor nettopp den personen fortjener en påskjønnelse, sier Norsted Karlsen.

Vil gi noe tilbake

Siden 2004 har Jobzone Norge gjennomført en aksjon hvor de har fokus på å gi noe tilbake til noen av de utallige hverdagsheltene som har så stor betydning i lokalmiljøer rundt om i landet.

Siden starten har de til sammen delt ut over 2 millioner kroner gjennom Jobzoneprisen, som går til personer som gjør en forskjell i sitt lokalmiljø.

I år vil de i tillegg til å gi bort 10 000 til lokale helter over hele Norge, gi ytterligere 100 000 kroner til et humanitært eller veldedig prosjekt som en av lokalvinnerne er involvert i.

Fra Norske redningshunder til flyktninghjelp

Tidligere mottakere av de lokale jobzoneprisene har vært involvert i de forskjelligste prosjekter rundt om i hele landet. Felles for dem alle er at de gjennom å gi av sin tid og engasjement bidrar til å hjelpe andre.

Et eksempel på noe av arbeidet fjorårets lokale helter er engasjert i er å sørge for oppgraderte GPS til norske redningshunder, håndball for utviklingshemmede, ressursnettverk for barn og unge, mødrelandsby i Etiopia og mat til flyktningene på Samos.

Hvem blir årets ildsjel i Fosen-området?

- Vi vet at det finnes veldig mange rundt om i regionen vår som gjør en fantastisk innsats, og nå håper vi at alle som leser dette og vet om noen som fortjener Jobzoneprisen 2017 tar kontakt og tipser oss om verdige kandidater. Frist for å melde inn kandidater er fredag 24. februar, sier Norsted Karlsen.