Lemper på tillatelsen i Gurulia

Et av vilkårene fra Miljødirektoratet har vært at sanerte områder med gjenværende forurensning skulle dekkes til med rene egnede masser, med mindre annet ble skriftlig avtalt med Miljødirektoratet. Tildekking og såing var også beskrevet i tiltaksplanen.

Konklusjon

Det er Norsk Saneringsservice som har gjort saneringsarbeidet i Gurulia på vegne av Forsvarsbygg Skifte Eiendom (FBSE).

De konkluderer med at en tildekking vil gi liten miljønytte i forhold til kostnadene.

Tildekking er unødvendig

FBSE påpeker at avrenningen fra feltet vil gå via et sedimentasjonsbasseng med silduk, og at det er liten sannsynlighet at spredning av forurenset masse fra områder som ikke er tildekket vil skje. Om området tildekkes eller ikke vil ha liten betydning mener FBSE.

Ny vurdering

Miljødirektoratet varsler derfor nå om at de går bort fra kravet om tildekking med rene masser etter saneringen. Etter tre års overvåkning, eller dersom området skal benyttes av beitedyr, må det gjøres en ny vurdering om det er behov for tildekking. Vurderingen skal sendes Miljødirektoratet.

