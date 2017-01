Kripos melder om kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd de siste årene, og internett gjør at overgripere kan nå ut til svært mange potensielle ofre, forteller Ida Dahl Nilssen, pressesjef i Kripos.

- Både unge, foreldre og moderatorer tar kontakt med oss. Mange tar nok også kontakt med sitt politidistrikt og antall anmeldte saker til politiet har økt kraftig de siste årene. Dette ser du blant annet i 2016-tallene om anmeldt kriminalitet som Politidirektoratet la fram denne uken, forklarer hun.

Mer bevissthet i befolkningen

Økningen i anmeldte seksuallovbrudd, kan ikke kun føres tilbake til handlinger på internett, men skyldes nok også større åpenhet om seksuelle overgrep, mer bevissthet i befolkningen og at saksfeltet nå har en tydeligere prioritet i politiet, forklarer hun.

- Internett gjør nok likevel at vi reelt sett har flere overgrepssaker enn før. En overgriper kan via internett nå ut til svært mange potensielle ofre og vi ser at hver enkelt sak fort kan bli veldig stor, med kanskje flere ti-talls eller over hundre fornærmede, sier Dahl Nilssen.

- Ikke verre eller farligere

Selv om slike upassende forespørsler forekommer, er det ifølge Kripos ikke enkelte apper som er verre enn andre. Voksne som har en seksuell interesse for barn vil gå dit barn er, forklarer Dahl Nilssen.

- Momio eller Movistar planet er hverken verre eller farligere for barn enn andre barnetjenester, slik vi vurderer det. Voksne med en seksuell interesse for barn, vil gå dit barn er og gjøre det som er nødvendig for å forbli der, for eksempel vil de oppgi å være barn eller ha profilbilde med et barn, sier hun.

De fleste tjenester, og særlig de som retter seg mot barn, har systemer for å håndtere uønsket atferd på sine systemer. Noen benytter brukere med forhøyet status i systemet som sine moderatorer, noen har ansatt egne moderatorer.

- Ta skjermdump

- De fleste aksepterer ikke at voksne bruker deres tjenester til å tilnærme seg barn, og normalt vil slik oppførsel bety utestengelse og sikring av bevis. Ofte vil de i etterkant overlevere materialet til Kripos eller andre deler av politiet. Det som kan være vanskelig er at tjenestene ikke nødvendigvis er satt opp eller laget slik at det er lett å sikre gode bevis som kan benyttes av oss i etterkant, forteller Dahl Nilssen.

Kripos sitt råd til de som er blitt for uønsket adferd eller som presses til noe på nett, er å ta skjermdump og logge kommunikasjonen. På den måten kan man gi politiet et best mulig grunnlag for å finne den som står bak.

- Ikke send fra deg intime eller private bilder. Selv om man trues, vil utpressingen trolig ikke stoppe med ett bilde, sier Dahl Nilssen.

Følg med på hva barna gjør

For å forebygge og forhindre at man blir presset eller utsatt for noe, har Kripos også noen råd. Vær forsiktig med å gå fra kommunikasjon på åpne sider, til en-til-en-chat der andre ikke har innsyn. Voksne bør følge med på hva barna gjør, snakke om ting som kan skje og at ikke alle nødvendigvis er den de utgir seg for å være. Dialog om potensielle situasjoner, hvordan man håndterer uønsket kontakt og hva man kan gjøre, er trolig det mest forebyggende foreldre kan gjøre.

- Å nekte barn å være på tjenesten eller ikke ha tilgang til internett, er trolig ikke en god løsning. Årsaken til at mange barn ikke forteller om ting de har blitt utsatt for, kan være frykten for å miste tilgang til internett, sier Dahl Nilssen.

Kripos har en egen tipstjeneste hvor alle kan tipse om overgrep og uønsket adferd på internett.