Uenige om utvidet jakt

Miljødirektoratet har fastsatt nye jakt- og fangstregler som vil gjelde fra 1. april i år. De nye jakttidene medfører at man kan jakte på elg i tidsrommet 25. september til 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt.

Kan tilpasses lokalt

I et brev til kommunene skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune at man ønsker å opprette en felles lokal forskrift om jakttider som skal gjelde for hele Trøndelag, som følge av at de to fylkene slås sammen.

Kommunene oppfordres derfor til å gjennomføre en prosess som skal avklare hvorvidt de ønsker å følge den fastsatte rammen fra Miljødirektoratet, eller om de ønsker å søke om å forkorte jakttida.

«Stor respekt»

For de kommunene som ønsker lokalt fastsatt jakttid kan man utsette jaktstart til 5. oktober, eller avslutte jakta 30. november eller 31. oktober.

Fosen Turlag har sendt sin høringsuttalelse til kommunene Rissa, Leksvik, Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan, hvor de ber om at startdato på Fosen utsettes til 5. oktober.

«Fri ferdsel i utmark betyr mye for våre medlemmer i Fosen turlag og for alle andre som bruker naturen til fysisk aktivitet og opplevelser. Selv om også fri ferdsel gjelder under elgjakta, er det så stor respekt for elgjakta og jegerne, at aktiviteten fra turgåerne blir sterkt redusert i denne perioden», skriver de i høringsuttalelsen.

Gir sikker jakt

Også arbeidsutvalget i Fosen Hjorteviltregion som foreslår utsatt startdato til 5. oktober.

I Bjugn kommune har to jaktlag kommet med uttalelse i saken. Monken Jaktlag ønsker å starte jakta 5. oktober, fram til 23. desember, da dette gir større valgfrihet.

Vollan-Sæter jaktlag mener imidlertid at Fosen ikke bør ha egen jakttid, og mener felles jakttid med øvrige kommuner «vil gi en sikker jakt, og at det er større sjanse for at flest mulig jaktfelt fyller sin kvote», skriver jaktlaget.

Svarfrist fra høringsparter inn til kommunene er satt til 27. januar, før saken skal behandles politisk i den enkelte kommune. Jakttider på hjort forblir uendret.