Stine har designet terapibamse som hjelper barn

Stine Oksvold (29) fra Ørland har lenge drømt om å starte noe for seg selv, der hun også kan gjøre det hun liker best, nemlig strikking og hekling. Hun har nå startet sitt eget designfirma, Stine Oksvold Design.

- Et utløp for det kreative

- Det er kanskje ingen terapi-form, men jeg mener absolutt det bidrar til mer moro og glede i hverdagen. For min del er det i alle fall et utløp for det kreative, sier Oksvold.

Ønsket om å hjelpe andre til en bedre hverdag har også vært viktig for Stine, og hun greide også å finne en måte å kombinere kreativiteten og utdanningen sin på til å gjøre nettopp det. Resultatet ble terapibamsen Bjørnar, som blant annet hjelper barn med å håndtere vanskelige følelser.

- Jeg har alltid vært interessert i å finne ut hvordan vi fungerer som mennesker, hvordan vi kan hjelpe hverandre. Jeg ville forsøke å bruke kreativiteten til dette, sier Stine.

Terapibamsen Bjørnar

-Det å koble terapi, garn og lærerutdanning har vært det mest spennende i oppstarten av egen bedrift. For meg ble Bjørnar den første koblingen mellom terapeut-utdanningen og strikkingen, forklarer hun.

Stine mener det er viktig å la barn forstå at følelser ikke er skummelt, men tvert i mot en viktig del av hverdagen. Med sine EFT-punkter (Emotional Freedom Technique) er bamsen heklet som et hjelpemiddel til de som jobber med behandling av barn, forklarer hun.

Til å begynne med solgte Stine bamsen Bjørnar kun til de hun studerte sammen med, og fikk svært god respons. Bjørnar er blitt så populær, også blant privatpersoner, at det nå er venteliste for å få produsert nok av ham.

Psykologisk akupunktur

Ideen til å lage Bjørnar fikk hun da hun tok utdanning ved Hjerteakademiet og lærte teknikken EFT, som kort forklart går ut på at man banker lett med fingrene på en serie punkter på kroppen samtidig som man har et mentalt fokus på problemet eller lidelsen. Noen kaller også EFT for psykologisk akupunktur, og tilbakemeldingene Stine har fått av de som har brukt bamsen i terapeutisk sammenheng har vært svært gode. Bjørnar fungerer slik han er tenkt å gjøre.

- Vi lærte at bamser kan være fine å bruke i behandling av barn, og da tenkte jeg at det måtte være genialt for terapeuter å kunne bestille en bamse ferdig designet med disse punktene, forklarer Stine.

Flere av de hun har studert sammen med har brukt ham i sitt virke som terapeuter, og melder om gode resultater. Det varmer designeren, som brenner for å gjøre hverdagen enklere for folk.

- Det var en gutt som var redd for å gå til tannlegen, han tok med Bjørnar og brukte punktene, og så gikk tannlegebesøket veldig bra. Andre har vært redd for å reise med fly og båt, og forteller at Bjørnar har hjulpet dem med skrekken.

Stine forstår at det på mange kan virke rart at en liten bamse kan hjelpe, men forklarer at mye ligger i å få fjernet negative følelser og tankemønstre.

- Det er merkelig at det skal gå an, men det handler mye om det emosjonelle. Unger er «naturlige». Det er jo ikke jeg som gjør dette, det ligger i ungene selv. Jeg blir veldig rørt når jeg får tilbakemeldinger på at Bjørnar har hjulpet, det er veldig hyggelig.

Lanserer strikkekurs

Stine lærte å strikke da hun var seks år gammel, og hun designer også strikkeklær som snart kommer for salg. Hun har en egen Instagramkonto der hun daglig legger ut bilder slik at folk kan følge prosjektene hennes gjennom hele prosessen fra idé til ferdig produkt.

På heimesida si har hun også lagt ut gratis strikkekurs som består av fire videoer. Stine har fått så god respons på kurset at hun nå er i gang med å lansere et nytt og mer omfattende kurs.

- Da går jeg litt dypere og lærer bort mer. Det er så mange som har etterspurt flere kurs, og mange synes det er veldig kjekt å kunne gjøre dette heime i sin egen stue, når de selv vil. Det blir spennende å se hvordan interessen blir, sier hun.