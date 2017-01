Mannen som aldri sier nei

Ordfører Vibeke Stjern (Ap) kom opp på scenen og leste opp begrunnelsen for tildelinga, og det gikk nok ikke lange tida før mange av de lokale skjønte hvem en har med å gjøre.

– Han er mer enn gjennomsnittlig opptatt av jakt, fiske og friluftsliv, sa ordføreren blant annet.

Pådriver

Karsten Stjern har i mer enn en mannsalder vært en ivrig pådriver for ungdomsarbeidet i Åfjord jeger- og fiskerforening. Hvis det er noen enkeltperson i Åfjord som skal ha æren for å ha introdusert mengder av barn og unge for gleden ved jakt, fiske og friluftsliv, så er det Karsten Stjern.

Aldri nei

Når det spørres etter noen som kan gjøre noe, så kommer det sjelden et nei fra samme person.

– Karsten er som en potet - han kan brukes til alt, sier ordføreren.

Hun legger til at årets prisvinner har lagt ned en vanvittig mengde frivillig arbeid gjennom åra.

– Dessuten er han flink til å dra med seg andre, sier ordføreren.

Foregangsmann

Noe som også kan sies om Karsten Stjern er at han er et forbilde for andre.Han omtales som raus og ryddig, tydelig og trygg voksenperson.Han er en kar som alltid tar seg tid til å prate med alle.

Blant de områder han har engasjert seg på er Hutjønna – et lokalt utfartsområde for Åfjordingene, på skytebanen, i Villmarksstua og fisketur med flyktninger. I jeger- og fiskerforeninga har han vært leder sia i forrige århundre.

Kulturprisvinneren er ikke bare kjent for sitt engasjement i heimkommunen, men han har også gjort seg bemerket utafor kommunens grenser som aktiv i styret for fylkeslaget av Norges jeger- og fiskerforbund.

