- 10. november lander F-35

LO-lederen besøker i dag fredag Ørland flystasjon for å bli kjent med rammene for og forholdene rundt utbyggingen av kampflybasen.

Utbyggingen av flystasjonen er nå inne i sin mest hektiske periode. Blant de store prosjektene er byggingen av skvadronbygget for F-35 og forlengelse av flystripa.

Etter at de første F-35 kampflyene ankommer Ørland i november starter en prosess med utfasing av dagens F-16 jagerfly. Planen er at de siste F-16 flyene skal utfases i 2022. I august 2016 ble aktiviteten med F-16 i Bodø underlagt Ørland. Ørland Hovedflystasjon skiftet samtidig navn til Ørland Flystasjon.

- Jeg tror neppe vi holder F-16 i lufta begge steder helt fram til 2022, sa Longva. Det betyr at stasjonssjefen som i dag har ansvare for alle landets jagerfly ser for seg at F-16 i flyets siste fase i Norge bare vil opereres fra enten Bodø eller Ørland.

Forsvarsbygg er nå inne i en svært hektisk byggefase på Ørlandet med klargjøring for de nye kampflyene. Direktør kampflybase i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, orienterte også LO-lederen om det enorme utbyggingsprosjektet som Forsvarsbygg har ansvaret for inne på kampflybasen.