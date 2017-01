Vil ikke spekulere i eventuell rettsak om millionavtalen

Politikerne i Leksvik, rådmann for nye Indre Fosen kommune Vigdis Bolås og granskerne i Revisjon Midt-Norge IKS mener imidlertid at Dretviks avtale er ugyldig. Foreløpig er det ingen tegn til løsning på konflikten som har pågått siden i fjor vår.

I granskingsrapporten er nemlig Dretvik sitert på at han «ikke har sagt fra seg rettighetene etter avtalen». Videre står følgende:

«Dretvik oppgir i intervju at han mener avtalen er gyldig, basert på at det utbetales lønn etter den og at det er den eneste arbeidsavtalen han har».

Rådmann Dretvik hentet i fjor inn en vurdering fra Juristforbundet som også mener at avtalen er gyldig. Fosna-Folket har også intervjuet advokat Per Magne Kristiansen som også mener Dretvik har en god sak.

Fire årslønner i etterlønn

Det var 23. juni 2015 at daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) inngikk avtalen med Dretvik. Arbeidsavtalen gir blant annet Dretvik krav på tre årslønner i etterlønn dersom han slutter som Leksvik-rådmann før sammenslåingen med Rissa, men dessuten fire årslønner i etterlønn dersom han slutter i sin nye jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Kun Dretvik, Winge og Strøm skal ha vært kjent med innholdet i avtalen frem til nåværende Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) fikk se den tidlig i mai 2016. Dretviks avtale ble oppfattet som uspiselig av politikerne. Det ble videre hentet inn vurdering fra advokat i KS som konkluderte med at avtalen var ugyldig. Leksvik formannskap og politisk forhandlingsutvalg i Leksvik fattet så vedtak om at de anså avtalen som ugyldig. Videre fikk tre politikere ansvaret for å forhandle med Dretvik i juli 2016. Politikerne mente at avtalen av juni 2015 ikke kunne gjøres gjeldende, og ville forhandle ut ifra Dretviks usignerte arbeidsavtale fra 2013. Rådmann Dretvik mente på sin side at juni 2015-avtalen var gyldig, og sa seg villig til å reforhandle denne. Partene ble ikke enige.

Ga permisjon

I august 2016 ble imidlertid politisk ledelse og Dretvik enige om en permisjonsavtale som ga Dretvik rett på full rådmannslønn (930 000 kroner i året, red.anm.) i permisjonstiden fra 15. september 2016 til 1. januar 2018. Leksvik kommunestyre vedtok den 15. september i fjor permisjonsavtalen under forutsetning av at arbeidsavtalen fra juni 2015 ble lagt til side for godt. Ordfører Saghaug sier han muntlig informerte Dretvik om kommunestyrets vedtak og forutsetningen for permisjonen, og at Dretvik aksepterte dette i en pause rett etter kommunestyrebehandlingen. I den ferske granskingsrapporten hevder imidlertid Dretvik at han først ble kjent med forutsetningen flere uker etter, og at han aldri har akseptert å si fra seg rettighetene i juni 2015-avtalen. Fosna-Folket har ved flere anledninger forsøkt å få Dretvik selv til å svare på om han mener juni 2015-avtalen fortsatt er gyldig, uten å lykkes.

Taus om eventuell rettsak

Slik konflikten står nå, ser det ut som at Dretvik fremdeles mener juni 2015-avtalen er gyldig som arbeidskontrakt for hans stilling i Indre Fosen kommune fra nyttår 2018. Indre Fosens fremtidige rådmann Vigdis Bolås sier hun forholder seg til Revisjon Midt-Norges konklusjon om at avtalen av juni 2015 er ugyldig.

- Jeg vil videre forholde meg til kommunestyret behandling av granskingsrapporten, sier hun.

På spørsmål fra Fosna-Folket, svarer Bolås at hun ikke har tenkt på hvorvidt Kai Terje Dretvik må ha en ny avtale som fremtidig ansatt i Indre Fosen kommune eller når en eventuell ny avtale skal forhandles frem.

- Er det aktuelt å gi noen ansatte i Indre Fosen kommune vilkår som for eksempel fire årslønner i etterlønn?

- Det er helt utelukket, svarer Bolås.

- Det er åpenbart fremdeles en konflikt om hvorvidt avtalen av juni 2015 er gyldig eller ikke. Frykter du at saken havner i retten?

- Jeg skal ikke begynne å spekulere i det. Jeg tar et steg av gangen, svarer Bolås.

Fosna-Folket sendte i 17.30-tiden torsdag ettermiddag en SMS til Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik med blant annet følgende spørsmål:

«Er det aktuelt for deg å gå rettens vei for å få gjennomslag for det som står i juni 2015-avtalen og det du mener du har krav på i henhold til avtalen?».

Dretvik har foreløpig ikke besvart Fosna-Folkets henvendelse.

Helt sikker på ugyldighet

Den nåværende konflikten skiller seg altså ikke vesentlig fra situasjonen i fjor sommer. Uenigheten består i om Dretviks millionavtale fra juni 2015 fortsatt er gyldig eller ikke. Revisjon Midt-Norge IKS, som har gransket avtalen og omstendighetene rundt den på vegne av Leksvik kommunestyre, er krystallklar i sin konklusjon: Juni 2015-avtalen er ugyldig inngått og avtalen i seg selv er ikke bindende for verken Leksvik eller Indre Fosen kommune. Frode Singstad har vært ansvarlig revisor for utredningsarbeidet. Han føler seg helt trygg på at konklusjonen om at avtalen av 23. juni 2015 er ugyldig.

- Hvor sikker er du?

- Det er vi helt sikre på. Ellers hadde vi ikke skrevet det i konklusjonen.

- Så at den er ugyldig er dere hundre prosent sikre på?

- Vi er trygg på konklusjonen om at avtalen er ugyldig ja, svarer han.

- Er det mulig å se dette på en annen måte?

- Vi registrerer at rådmann Dretvik har et annet syn, og vi har også vurdert hans argumenter i rapporten. Vi har imidlertid ikke funnet grunnlag for at de argumentene fører frem, svarer Singstad.

- Er det ikke et paradoks at Dretviks avtale fra 2013, som ikke er signert, anses som gyldig, mens Dretviks avtale fra 2015, som er signert, anses som ugyldig?

- Det er det nok ikke, men jeg kan forstå at spørsmålet blir stilt. Poenget er at det er kommunestyret, som kommunens øverste myndighet, som har myndighet til å inngå arbeidsavtale med rådmannen. I 2013 hadde ordfører fått fullmakt fra kommunestyret til å gjøre dette på kommunestyrets vegne. Da er vår vurdering at avtaleforholdet ble gyldig etablert, selv om det aldri ble signert noen avtale. Når det gjelder 2015-avtalen, hadde ikke de som inngikk den, fått slik myndighet. Da er den ugyldig. Dette er grundig beskrevet i rapporten, svarer han.

- Nøytral vurdering

Dretvik omtaler selv rapportens konklusjon som «forventet», og viser til at det er «ordfører/kommunestyret» i Leksvik som har bestilt den. Singstad i Revisjon Midt-Norge IKS påpeker at de har vurdert saken på en objektiv måte.

- Det er Leksvik kommunestyret som via kontrollutvalget har gitt oss mandatet til å utføre granskingen. Utover det har vi gjennomført granskingen på en objektiv og nøytral måte. Vi har ingen bindinger til Leksvik eller andre aktører i denne saken, påpeker han.

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) stilte seg onsdag helt uforstående til at rådmann Dretvik fortsatt mener avtalen av juni 2015 er gjeldende.

- Du er ikke redd for at Dretvik nå kommer på jobb som kommuneadvokat i januar 2018, og at han deretter slutter og krever 3,7 millioner kroner i etterlønn?

- Nei, det er jeg ikke bekymret for, svarte Saghaug og begrunnet det med blant annet KS og Revisjon Midt-Norge IKS sin vurdering om at avtalen er ugyldig.

Sak i Fellesnemda

Indre Fosen-rådmann Bolås er av politikerne i Fellesnemda for Indre Fosen bedt om å forberede en sak rundt hvorvidt Indre Fosen kommune har behov for en kommuneadvokatstilling.

- Jeg forholder meg til vedtaket fra politikerne, og jeg ser for meg å forberede en slik sak til neste møte i Fellesnemda som er 9. februar, sier Bolås.