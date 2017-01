Rissa fikk i fjor 300.000 kroner til Activ Pluss DA for å holde ukentlige aktiviteter på ettermiddagen, månedlig åpen dag for hele familien, og familieleir på sommeren.

Frivilligsentralen fikk 61.000 kroner til ferietilbud til barn og unge, spesielt med tanke på dem som ikke har mulighet til å få slike opplevelser på andre måter grunnet økonomiske eller sosiale forhold. De fikk også 50.000 kroner til videreutvikling av utstyrssentral med utstyr til turer og fritidsaktiviteter til innbyggerne i kommunen.

Utvider

- Vi har holdt på med Aktiv ferie i mange år og vil fortsette med det. Nå går vi også inn i samarbeid med Leksvik for å videreutvikle tilbudet, sier daglig leder i Rissa Frivilligsentral, Magnar Bremeraunet.

Aktiv ferie startet som et tilbud fire dager i sommerferien. Nå går det over to uker.

- Unger mellom 8 og 16 år får være med på ulike aktiviteter. Vi samarbeider med ulike lag og foreninger, men Frivilligsentralen står som arrangør. Noen aktiviteter arranger vi alene også.

Populært

- Hvor mange deltar på dette?

- Vi har om lag 250 innom hvert år. Noen av ungene er med på mange aktiviteter så det er ikke fullt så mange som 250 ulike barn. Tilbudet har blitt utrolig populært, sier Bremeraunet.

Løfter

- Statsministeren har lansert fem løfter for at barn i Norge skal få en god barndom. Et av punktene er at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. Rissa viser med sine søknader at de tar denne satsingen på alvor, sier Aarbergsbotten som har sett hvor mye det betyr for unger å få være med i et fellesskap og få en mestringsfølelse. Hun har selv vært aktivt med da guttungen spilte fotball og så hvor mye det betydde for alle å få delta.

Oppfordrer flere til å søke

Nå håper hun flere kommuner på Fosen satser på barn og unge, og søker om midler til dette.

I 2016 ble det satt av 10 millioner kroner i Fritidserklæringen, og 164 millioner kroner i Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Tre kommuner søkte

Fra Sør-Trøndelag var det kun tre kommuner som søkte om midler i fjor. Rissa, som fikk 410.000 kroner, Melhus som fikk 300.000 kroner og Trondheim som fikk nesten tre millioner kroner.

Torhild Aarbergsbotten påpeker at det er viktig at der offentlige og frivillige samarbeider om tiltak.

- Det er det som er så fint i Rissa. Samarbeidsordningene utløser også større tilskudd, sier hun.

For 2017 har regjeringen satt av 14,5 millioner kroner i det som kalles Fritidserklæringen og 193,4 millioner kroner i Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.