Ordføreren punkterte

Tirsdag kveld var Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) på tur hjem til Vanvikan etter å ha ledet folkemøtet om flerbrukshus på Leksvik videregående skole. Ved Lindgjerdet opplevde han det som flere har vært ute for den siste tiden på strekningen mellom Hindrem og Vanvikan. Han punkterte.

Kunne ikke styre unna

- Jeg møtte en bil, og da var det ikke mulig å styre unna hullet i asfalten. Jeg trodde framenden av bilen skulle bli ødelagt da jeg traff hullet. Det viste seg at jeg bare hadde punktert dekket. Jeg håper felgen ikke ble ødelagt, sier Saghaug.

Vegdekket på fylkesveg 755 mellom Hindrem og Vanvikan er svært dårlig med mange hull i asfalten. Nå og da er den del av hullene forsøkt reparert, men etter en periode med regnvær har de samme hullene oppstått igjen.

- Trafikkfarlig

- Nå begynner strekningen å bli trafikkfarlig. Bilistene forsøker å unngå å kjøre ned i hullene, og da kan det lett oppstå farlige situasjoner. Kommunen gjorde en henvendelse til fylket den 23. januar, og jeg snakket på nytt med dem i går. I dag skal det være et møte hvor blant annet denne vegen er et tema, sier Saghaug.

Det er Nord-Trøndelag fylke som står som eier av vegen, Statens vegvesen er ansvarlig for vedlikeholdet og Vegdekke skal utføre vedlikeholdet.

- Litt klatting

- Det ble gjort litt klatting på vegen før jul, men det var slett arbeid. Så snart det blir nedbør vaskes asfalten bort og hullene oppstår igjen. Det som må til er en helhetlig asfaltering av hele strekningen, fastslår Saghaug.

Dag Ystad (bildet til venstre) er vegansvarlig i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og han kan ikke love ordfører Steinar Saghaug og andre som trafikkerer mellom Vanvikan og Leksvik at det blir lagt ny asfalt i inneværende år.

Kjenner problematikken

- Vi har månedlige kontaktmøter med Statens vegvesen, og i det siste møtet var den aktuelle strekningen på 755 tema. Både vi og vegvesenet er kjent med problematikken. Vi har hatt en omfattende inspeksjon, og nå vil det bli lagt varm asfalt på en del av stedene det er hull. Vegvesenet er ikke helt sikre på hvorfor det har oppstått så mange hull i vegdekket på denne strekningen, sier Ystad.

Ødelagt av anleggstrafikk?

- Mange hevder at vegen ble ødelagt av anleggstrafikken i forbindelse med utbedringene av 755 nærmere Leksvik. Kan ikke den trafikken være årsaken til at det har oppstått så mange hull?

- Vegvesenet er klar over at en del hevder det, etter det jeg har forstått, men de er ikke sikre på om det er grunnen til at det oppstår hull i asfalten, svarer Ystad.

Asfaltering i 2018

Litt fram i tid kan det bli helhetlig asfaltering på den aktuelle strekningen.

- På planen for 2018 står det at det skal asfalteres på 755. Det er en viss mulighet for at det kan bli gjort allerede i år, men det er ikke avgjort ennå. Vi har mange veger i fylket som har behov for asfaltering, sier Ystad.

