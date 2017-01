Krymper prosjektet

Tirsdag kveld ble det arrangert folkemøte om det planlagte flerbrukshuset i Leksvik. Auditoriet på Leksvik videregående skole var mer enn fullsatt da prosjektet ble presentert for bygdefolket.

Bygget skal settes opp innenfor en låneramme på 70,2 millioner kroner, og byggestart blir til høsten.

Nedskalert

Kåre Herstad fra Letnes arkitektkontor la fram tegninger av hvordan man ser for seg Leksviks nye storstue med basseng, aktivitetssal, bibliotek, lokaler for kulturskolen og andre fasiliteter.

For kunne greie å holde prosjektet innenfor rammen på 70,2 millioner kroner er prosjektet nedskalert noe.

- Squashrommet og spinningrommet er tatt ut i de reviderte tegningene, sier Herstad.

Hallelujastemning

Det var nærmest hallelujastemning da ordfører Steinar Saghaug (H) ønsket velkommen til folkemøte om flerbrukshuset. Det var ingen kritiske røster som lot seg høre blant det om lag 100 fremmøtte på folkemøtet.

Folkemøtedeltakerne fikk også komme med spørsmål og innspill til flerbrukshusprosjektet i Leksvik.

- Kan aktivitetssalen brukes som kinosal, ville Frank Asphaug vite.

- Det er andre krav til lyd i en kinosal enn i en konsertsal, så det er lite trolig, svarte Barbro Hølaas Vang fra arbeidsgruppa for flerbrukshuset.

Leksvik skytterlag bruker i dag Leksvikhallen, og en representant for laget var bekymret for hvordan det ville bli med parkeringsplasser ved inngangen til skytebanen når det nye flerbrukshuset skal bygges. Han ble lovet at skytterlagets behov ville bli ivaretatt.

Stupetårn

Det ble også stilt spørsmål om det er vurdert femmeters stupetårn ved bassenget.

- Det er vurdert, men det blir for dyrt. Skulle vi hatt det måtte vi blant annet ha bygd høyere med de kostnadene det ville ha medført, svarte Aud Dagmar Ramdal fra bassenggruppa.

Arvid Penna Steen understreket viktigheten av å ta med frivillige lag og organisasjoner tidlig nok i prosessen, og han oppfordret prosjektgruppa for flerbrukshuset til å ta med en representant fra idrettsrådet i Rissa i arbeidet med prosjektet.

Innspill

Det er i løpet av de siste årene blitt bygd flere idrettshaller i Rissa og Leksvik, og representanter fra disse var invitert til folkemøtet for å fortelle om sine erfaringer, og for å gi råd og svare på spørsmål.

Nå har leksværingene tiden fram til midten av mars med å komme med innspill til flerbrukshusplanene.

