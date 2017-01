Kjørte med promille på 1,7 – hevdet noen hadde helt alkohol i juicen hans

Mannen, som er i 50-årene er i Fosen tingrett dømt til fengsel i førti dager. Han må i tillegg betale en bot på 30 000 kroner, og er fradømt retten til å kjøre bil for en periode på to år. Mannen må dermed avlegge full førerprøve før han kan ta lappen på nytt.

Utslag på alkohol

Det var i fjor sommer at mannen ble tatt for promillekjøringen. En politipatrulje på vakt hadde observert mannens bil kjørende ut fra et nabolag på Brekstad, og bestemte seg for å stoppe bilen for ordinær trafikkontroll. Politiet tok etter hvert igjen bilen og la seg bak denne, men til tross for at politibilen holdt en hastighet på 120 km/t, økte avstanden til bilen foran.

Mannen ble etter hvert stoppet ved bruk av blålys og sirener. Utåndingsprøve gjorde utslag på alkohol, og analyse av blodprøver tatt en times tid etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,7 promille.

Skulle hente smuglersprit

I retten forklarte mannen at han tidligere på kvelden hadde drukket én og en halv boks øl, og at han hadde testet seg med sitt private alkometer før han dro hjemmefra. Ifølge mannen hadde alkometeret da vist at han ikke var påvirket av alkohol. Videre forklarte mannen at hensikten med kjøreturen var å hente smuglersprit som han hadde bestilt av noen bekjente.

På stedet hadde det vært fest, der det ble drukket alkohol og røkt hasj. Domfelte hevdet i retten at han selv bare hadde drukket kaffe, Cola Zero og juice. Utpå natta hadde det ifølge mannen oppstått flere heftige diskusjoner, blant annet om bruk av hasj, noe fosningen forklarte at han skal ha uttalt seg klart i mot.

Mener noen helte alkohol i juicen

Videre har fosningen forklart at han følte seg i fin form og ikke beruset da han forlot festen i 4-tida på morgenen. Halvveis på hjemveien skal han ha begynt å føle seg litt dårlig, men at han trodde det skyldtes en medfødt sykdom.

I retten ga han uttrykk for at alkoholkonsentrasjonen i blodprøvene skyldtes at noen på bakgrunn av diskusjonen tidligere på kvelden hadde et mulig hevnmotiv, og dermed kan ha helt alkohol i juicen hans.

Erkjente ikke straffeskyld for promillekjøringen

Retten fant mannens forklaring oppkonstruert, tilpasset situasjonen og lite troverdig. Det ble i skjerpende retning lagt vekt på at domfelte holdt en særdeles høy hastighet under kjøringen og at han kjørte med slitte piggdekk på sommerføre.

Selv om kjøringen fant sted på et tidspunkt med lite trafikk, legger retten til grunn at kombinasjonen høy promille og en hastighet på over 120 km/t med slitte piggdekk representerer en særlig farerisiko med stort skadepotensiale. Fosningen har ikke bestridt resultatet av analysen av blodprøvene, men erkjente ikke straffeskyld for promillekjøringen.