Ørlandspolitikerne vil ikke forstyrre naboene

Kommunestyret i Ørland behandlet torsdag ettermiddag innbyggerintiativet som ber lokalpolitikerne ta opp igjen dialogen med Bjugn om en sammenslåing.

Naturlige partnere

Fra talerstolen i kommunestyresalen var det en klar holdning at Bjugn og Ørland på mange måter er å betrakte som en naturlig enhet. Politikerne i Ørland er også samstemte om at døra står vid åpen dersom bjugningene ønsker en ny dialog med tanke på sammenslåing.

Samtidig er det bred enighet om at Ørland ikke vil bryte inn i prosessen Bjugn har innledet med Åfjord kommune med tanke på en sammenslåing der også Roan er med som mulig partner.

Avventende

Therese Eidsaune (H) fremmet på vegne av Høyre, Senterpartiet, FrP og Venstre følgende forslag: «På bakgrunn av de vedtak kommunestyret i Bjugn har fattet, synes det fornuftig å avvente ytterligere initiativ fra Ørland kommune inntil det er bragt klarhet i hva som blir konklusjonene i det arbeidet og de drøftinger som nå foregår mellom Bjugn, Åfjord og Roan om eventuell sammenslåing.»

Pekte på fordeler

Gunnhild Tettli (Ap) hadde på vegne av Arbeiderpartiet og SV et alternativ forslag, som i større grad understreker at de to kommunene er en naturlig enhet:

1: Kommuneundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 viste at 70% av innbyggerne i Bjugn, og hele 80% av innbyggerne i Ørland ønsker en kommunesammenslåing. Gjennom en sammenslåing av kommunene Ørland og Bjugn vil den nye kommunen samle og styrke seg på utviklingssiden. Dette vil gi større tyngde med tanke på å møte konkurransen utenfra, og drive en utvikling innen bærekraftige rammer. En sammenslått kommune innenfor det samme bo- og arbeidsmarkedet gir større muligheter for å ha et helhetlig samfunnsutviklings- og næringsperspektiv enn hva kommunene kan ha hver for seg.

2: Kommunestyret mener det er store fordeler innenfor næringsutvikling, samfunnsutvikling og for våre innbyggere med en kommunesammenslåing med Bjugn kommune og ønsker derfor å ha kommunesammenslåing som målsetning.

3: Kommunestyret mener videre at det er, i respekt for pågående prosesser, fornuftig å avvente ytterligere initiativ fra Ørland kommune inntil det er bragt klarhet i hva som blir konklusjonene i det arbeidet og de drøftinger som nå foregår mellom Bjugn, Åfjord og Roan om eventuell sammenslåing.

Etter at posisjonen ba om gruppemøte ble det votert over begge forslagene. Forslaget fremmet av Eidsaune fikk da 19 stemmer, mens opposisjonens forslag fikk seks stemmer.