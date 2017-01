Rekordmange påmeldt til messe

- Det er ny rekord, sier kultursjef Ådne Røkkum i Bjugn kommune.

2. februar går historiens andre Bjugnkveld av stabelen, og på programmet står blant annet bo- og levemessen «Bo og leve i Bjugn».

18 aktører

Hensikten med arrangementet er å vise fram påbegynte eller planlagte boligprosjekter i kommunen. Messen finner sted inne i Bjugn kulturhus, hvor totalt 18 ulike aktører stiller med stand.

Boligpartner, Norbohus Systembygg, Fosenhus AS, Kysten Eiendomsmegling, Rædergård Entreprenær og Ritro DA er blant aktørene som kommer for å informere om sine virksomheter og de ulike mulighetene som finnes i Bjugn.

Nytt av året

- Det som er nytt er at TOBB har meldt seg på. Det er et nytt innslag i Bjugn som vi ønsker velkommen, sier Røkkum og forteller at det trondheimsbaserte boligbyggelaget i disse dager planlegger et nytt boligprosjekt i Bjugn, i samarbeid med Norbohus Systembygg.

Bjugn Sparebank, Bjugn kommune og Bjugn næringsforum er blant arrangørene bak messen, og de håper på stinn brakke.

Plass til flere

De tror ei slik boligmesse kan være nyttig – både for mulige innflyttere, nyinnflyttede og godt etablerte bjugninger. Kommunen er blant de med størst vekst i folketall på Fosen.

- Vi er veldig fornøyd med interessen så langt, men har plass til flere aktører, sier Røkkum.

