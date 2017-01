Millionavtalen var ikke gyldig inngått

Det er det interkommunale selskapet Revisjon Midt-Norge IKS som på oppdrag fra kontrollutvalget og Leksvik kommunestyre har gransket forholdene rundt Leksvik-rådmann Kai Terje Dretviks arbeidsavtaler. Dette gjelder både arbeidsavtalen Dretvik ble forelagt da han tiltrådte som rådmann i Leksvik høsten 2013 og avtalen som han inngikk med daværende ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) i juni 2015.

Les hele granskingsrapporten her.

Fire års etterlønn

Avtalen som Dretvik samt Strøm og Winge signerte 23. juni 2015 vakte oppsikt da Fosna-Folket i september sist høst gjorde innholdet offentlig kjent. Blant annet ble Dretvik sikret tre års etterlønn dersom han sluttet som rådmann i Leksvik, samtidig som han ble sikret fire års etterlønn (3,7 mill.) dersom han sluttet i sin fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Han ble i tillegg sikret flere andre goder som kommuneadvokat.

Les hele Dretviks millionavtale fra 23. juni 2015.

Ordfører og varaordfører

Revisjon Midt-Norge IKS konkluderer med at avtalens første del, som omhandler etterlønn dersom Dretvik slutter som rådmann før Leksvik formelt slås sammen med Rissa kommune fra 1. januar 2018, ikke er gyldig inngått, og skriver i granskingsrapporten at denne del av avtalen fra 2015 må anses som ugyldig. Dette begrunnes med at daværende ordfører og varaordfører manglet delegert myndighet til å forplikte Leksvik kommune, og at slik myndighet lå til kommunestyret.

Manglet myndighet

Når det gjelder del to i arbeidsavtalen, som omhandler Dretviks stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen, så mener granskerne i det interkommunale selskapet at heller ikke denne er gyldig inngått. Også her peker rapporten på at daværende ordfører og varaordfører åpenbart ikke hadde myndighet til å forplikte de fusjonerende kommunene Leksvik og Rissa, eller den nye kommunen Indre Fosen.

Når det gjelder avtalens første del, så skriver Revisjon Midt-Norge IKS at avtalen må anses ugyldig.

Mener avtalen fra 2015 er gyldig

Ifølge rapporten mener rådmann Dretvik fortsatt at avtalen fra juni 2015 er gyldig. Han viser til vurderinger fra Juristforbundet, som konkluderte med at avtalen er gyldig inngått og dermed bindende mellom partene. Juristforbundet har begrunnet dette med følgende:

1: Inngåelse av arbeidsavtale, som den pr 23.6.2015, omfattes ikke av det mandat politisk forhandlingsutvalg hadde/har. Mandatet omfatter kun fastsettelse av lønn for rådmann.

2: Myndighet til å tilsette kommuneadvokat tilligger som utgangspunkt rådmannen. I dette tilfelle anses tilsettingsmyndigheten med rette overført til ordfører og varaordfører.

3: Ordfører og varaordfører anses å ha handlet innenfor sitt myndighetsområde.

Dretvik har i arbeidet med rapporten oppgitt at han mener avtalen er gyldig, basert på at det utbetales lønn etter den og at det er den eneste arbeidsavtalen han har.