Et stillferdig skytterstevne

Kruttskyttersportenes stillferdige fetter avviklet nok et vellykket stevne i Ørlandshallen i helga. 28 bueskyttere deltok på stevnet.

Skytterne fra Roan i nord til Tustna i sør møttes for å konkurrere i forskjellige klasser. Blant de tilreisende var det også tre skyttere fra Litauen. En av dem bor på Ørlandet, og skyter sammen med Yrjar på treninger. To av dem kom til Brekstad denne helga for å delta.

Nye tider

Sjøl om buesporten har røtter i tider lenge før kruttet ble oppfunnet, har det skjedd mye mer enn oppfinnelsen av compoundbuen sia Wilhelm Tell og Robin Hood utmerket seg innen sporten. Blant annet er det kommet systemer for elektronisk oppdatering av resultater som forenkler mye for dem som arrangerer konkurranser. Bueskyttergruppa i Yrjar har tatt i bruk den nye teknologien, og Egil Uthaug sier det har lettet arbeidet med å arrangere stevner.

– Det er mye mindre arbeid med dette enn det var for en del år tilbake, forteller Uthaug. Han var for øvrig dommer under helgas arrangement.

Under lupen

Når telling av poenger og oppføring av resultater mer eller mindre går av seg sjøl, blir dommernes innsats redusert til å steppe inn når det er tvil om hvordan pilene har truffet skiva. I slike tilfeller må dommeren fram for å ta treffet i nærmere øyensyn. For å få det rette inntrykket er de utstyrt med en lommelupe. Det ble noen runder for å rydde tvil av vegen, men stort sett hadde dommerne en rolig dag.

Da resultatene ble telt opp, var det det få sensasjoner ute og gikk. Nevnes kan det at Runa Grydeland tangerte sin egen personlige rekord på 585 etter de innledende runder, men hun tapte gull-finalen mot Håkon Jenssen.

– 28 deltagere, er langt unna rekorden vår på 84 deltagere, men vi prøver å øke deltagelsen, da den har vært lav noen år, sier Mads Haugseth i arrangørklubben.

Velegnet

I likhet med mange andre fritidsaktiviteter har interessen for buesporten vært varierende, og med dette har også rekrutteringa svingt. Etter en del fete år da sporten opplevde mye medvind, har rekrutteringa ei tid vært mindre.

Haugseth håper interessen fra den yngre garde øker. Han trur at sportens mange kvaliteter gjør at de har de beste forutsetninger for å få til ny vekst i rekrutteringa i ei tid der folketallet er i ferd med å stige i nedfallsområdet til klubben Yrjar. Han framhever det gode miljøet og at sporten egner seg for alle, uansett hvilke forutsetninger de måtte ha.

– Ønsker du å prøve idretten, er det bare å ta kontakt, sier han.

Idrettslaget Yrjar Bueskyttere har egen side på Facebook.

Framover blir det fokus på regionmesterskapet i Trondheim i starten av mars, og NM på Lillestrøm siste helga i mars.