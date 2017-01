Elever fra Fosen-skole fikk «Scientologikirke-hefte» med hjem

Faren skal ha funnet et hefte fra Scientologikirkens kampanje «Veien til lykke» i datterens skolesekk.

Scientologikampanje

Han reagerte på at alle elever ved mellomtrinnet på skolen i Åfjord kommune fikk utdelt heftet «Veien til lykke» og vist tilhørende film, melder avisen Vårt Land.

Verken ut ifra materialet eller nettsiden til kampanjen framgår det at scientologer står bak, men forfatteren av «den første moralkodeksen som utelukkende er basert på sunn fornuft» er L. Ron Hubbard, scientologibevegelsens far.

- Viktig å formidle til elevene

Nestleder i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Stokksund oppvekstsenter, Niels Stagegaard, mener det er greit å bruke materialet i undervisningssammenheng, men at det kommer an på hvordan det presenteres for elevene.

- Jeg mener absolutt det er greit å bruke dette i undervisningssammenheng. Selv om jeg langt ifra er tilhenger av scientologi personlig, mener jeg at det er viktig å formidle til elevene, men det skal gjøres i riktig kontekst, sier Stagegaard.

Brukt i etikkundervisning

Rektor ved Stokksund oppvekstsenter, Jannice Breivold By og sektorsjef for oppvekst i Åfjord kommune, Reidun Momyr, bekrefter at materiellet fra heftet er blitt brukt i undervisningssammenheng for mellomtrinnet, men avviser at noen av lærerne eller skolen står i ledtog med scientologene.

- Det som har skjedd er at det er foretatt etikkundervisning på mellomtrinnet, og det er blitt brukt elementer fra heftet, som er skrevet av grunnleggeren av scientologikirken, sier Momyr.

Selve heftet er Ifølge Breivold By ikke direkte linket til scientologikirken, men tar for seg 21 leveregler for hvordan man skal være et godt medmenneske.

At materiellet er blitt brukt i undervisningssammenheng er ikke problematisk, mener rektoren.

- Det som er beklagelig er at heimen ikke ble tilstrekkelig informert. Vi bestreber å informere heimen på alle mulige vis, men det er det som har glippet her, og gjort at noen foreldre har stilt spørsmålstegn, forteller hun.

Lagt frem på en ordinær måte

Læreren som har delt ut heftet har ikke hatt noen intensjoner om å bruke heftet på en forkynnende måte, det er lagt frem i klassen på en ordinær måte, understreker hun.

Heftet er ikke kjøpt inn av skolen, men læreren som har delt ut dette har heller ikke bevisst gått inn for å få tak i det, forklarer rektoren.

- Det er ikke brukt som noen forkynnende virksomhet, og vi har heller ikke noe ledtog med scientologene. En lærer har fått dette materialet fra en tidligere organisasjon, og står fritt til å bruke det i undervisningen for å gi elevene et helhetsbilde. Vi ønsker ofte å finne andre kilder i tillegg til de tradisjonelle lærebøkene, forteller Breivold By.

- Ikke oppstandelse i Stokksund

Det var det at heftet ble sendt heim med elevene uten noen videre forklaring som ble feil, mener hun.

- Det er to uker sidene elevene fikk dette heftet med seg hjem, og det er viktig for oss å understreke at vi nå i ettertid har hatt dialog med foreldre og informert dem om dette. Det er ikke slik at det er oppstandelse ute i Stokksund nå, vi har inntrykk av at foreldrene nå føler de har fått god informasjon. Det er viktig for oss med et godt samarbeid med foreldre og foresatte, og det er lov for foreldre å undre seg og stille spørsmål, sier Momyr.

- Det har ikke ligget noe som helst kontroversielt i det, det har vært knyttet opp mot elementer som vi bruker i anti-mobbing og Olweus-sammenheng. Her er det usikkerheten og mangel på informasjon som har gjort at det ble reaksjoner, avslutter Breivold By.

- Skal være på vakt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener generelt det er greit å bruke materiale fra forskjellige trossamfunn i KRLE-faget, for å vise hva disse står for.

– Det viktige her er at skolen ikke skal være forkynnende, og man skal være ekstra på vakt mot materiell fra kontroversielle grupperinger – og det er helt klart scientologene, sier han ifølge Vårt Land.

Informasjonsansvarlig i Scientologikirken i Norge, Rasmus Lossius, avviser at de driver en fordekt kampanje, og mener kunnskapsministeren ikke er informert om hva kirken står for.