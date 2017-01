UP mener de tar flere ferske sjåfører

De siste årene har ikke ungdommen på Fosen utmerket seg i negativ retning på UPs statistikk over førerkortbeslag og fartsovertredelser. Politibetjent Braseth mener det heller har vært motsatt.

- Siden forskriften om prikkbelastning kom, så har ungdommen nærmest vært underrepresentert, sier han.

Kontrollvarsling

Braseth mener imidlertid at underrepresentasjonen ikke nødvendigvis skyldes mangel på råkjøring.

- Det handler nok mer om at vi ikke har klart å avdekke det tidligere. Folk har varslingssystemer mot kontroller, for eksempel varsles det om våre kontroller på enkelte Facebook-grupper, påpeker Braseth.

To unge

Nå mener UP Fosen at de ser en økning i antall unge sjåfører i statistikken. I helga mistet to unge menn lappen for fortkjøring. Den ene hadde kun hatt lappen i to måneder.

- Via våre tipsere kjenner vi til at det i enkelte ungdomsmiljø kjøres veldig fort, sier Braseth.