Rissa-verftet designer verdens største hybrid bil- og passasjerferje

- Designet er nå i store trekk ferdig, men det vil bli en videre dialog om detaljene på utformingen. Fosen Yard AS har i alle fall jobbet med designet i ett år, opplyser administrerende direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft AS til Fosna-Folket.

Nyheten ble kjent gjennom en pressemelding tirsdag kveld.

2000 passasjerer

Det er Ulstein verft i Ulsteinvik som skal utruste den nye bil- og passasjerferja. Selve skroget blir bygd i utlandet og ankommer Ulsteinvik neste år. Ferja skal leveres i 2. kvartal 2019. Color Lines nye flaggskip blir verdens største hybrid bil- og passasjerferje. Den får en passasjerkapasitet på rundt 2000. Ferja vil bli 160 meter lang og ha plass til rundt 500 biler.

Planen er at den nye storferja skal gå i rute mellom Sandefjord og Strömstad fra 2019.

Ifølge pressemeldingen er den nye ferjen en såkalt plug-in hybrid hvor batteriene lades via en strømkabel med grønn elektrisitet fra egne anlegg på land eller lades om bord ved skipets generatorer. Videre opplyses det at ferja vil gå utelukkende på batteri på tur inn og ut fjorden ved Sandefjord, og at den dermed ikke vil slippe ut klimagasser, nitrogen eller svovel i dette området.

Mulig leie av Fosen-ansatte

I tillegg til designjobben, kan storprosjektet også generere mer jobb til Rissa-verftet.

- Verftet i Rissa har god erfaring på å bygge den type båter. Vi skal fremover finne ut hvordan vi får utnyttet hverandres ressurser best mulig. På en ferje som tar 2000 passasjerer er det en stor innredning som skal på plass. Verftet i Ulsteinvik har ikke erfaring med å bygge så store bil- og passasjerferjer, men det har verftet på Fosen, sier direktør Sætre ved Ulstein Verft.

- Blir det snakk om å leie ansatte fra Rissa-verftet?

- Jeg vil ikke gå så inn på detaljene da vi ikke har kommet så langt i diskusjonene med Rissa-verftet ennå, men vi vil snakke med Fosen-verftet om den type kompetanse, sier han.

