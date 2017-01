Kun fire prosent av åfjordingene vil slå seg sammen med bare Bjugn

Totalt 724 innbyggere i Åfjord har svart på undersøkelsen.

45 prosent

Spørsmålet i undersøkelsen lød som følger:

«Hva tror du er best for Åfjord kommune for fremtiden? Å slå sammen…

- Åfjord og Roan

- Åfjord, Roan og Bjugn

- Åfjord og Bjugn

- Vet ikke»

Det er Sentio Research som har utført undersøkelsen for kommunen, og telefonintervjuene ble foretatt forrige uke.

32 personer vil til Bjugn

Resultatet viser at 45 prosent av de spurte ønsker en sammenslåing mellom Åfjord og Roan, totalt 327 innbyggere.

37 prosent av de spurte ønsker sammenslåing mellom Åfjord, Roan og Bjugn, totalt 268 innbyggere.

Kun fire prosent av de spurte (32 personer) ønsker å slå sammen Åfjord og Bjugn.

14 prosent har svart «vet ikke».

- Som forventet

- Resultatet er som forventet. Det som overrasker meg er at halvparten av åfjordingene vil ha med seg Bjugn. Det er tross alt ikke så lenge siden vi begynte dialog med dem, og slik ting tar vanligvis tid, så det overrasker meg, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap).

Åfjord-politikerne skal i likhet med Bjugn kommunestyre velge endelig retning i kommunereformen 31. januar.

- Må lytte

- Hvor viktig blir resultatet i behandlinga i kommunestyret 31. januar?

- Når man først bestiller og gjennomfører en slik undersøkelse, så mener jeg at man som politiker må lytte til innbyggerne. Samtidig er ikke dette resultatet et entydig klart signal. Jeg vet i hvert fall hva jeg kommer til å gå for, og det er Roan, Åfjord og Bjugn. Jeg er overbevist om at det er det beste for åfjordingene og utviklinga framover, sier Stjern.