Fosning fengslet i Estland

Fosna-Folket kjenner til at fosningen nylig ble fremstilt for varetektsfengsling på ny, og at han da ble varetektsfengslet for nye to måneder. Mannens norske advokat Venil Katharina Thiis sier til Fosna-Folket at hun ikke kan kommentere saken fordi hun ikke har hatt kontakt med sin klient. Fosna-Folket er kjent med at fosningen også har en estisk forsvarer.

Taus om siktelsen

Det var Adresseavisen som omtalte saken først. Pressekontakten i det estiske politiet vil ikke kommentere hva mannen er siktet for.

- Vi kan ikke forklare innholdet i saken fordi den er i startfasen, opplyser presskontakt Helen Uldrich i en e-post til Adresseavisen.

UD kjenner saken

Fosna-Folket har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, så langt uten å få noen tilbakemelding. Til Adresseavisen skriver pressevakt Astrid Sehl at utenrikstjenesten er kjent med saken.

- Ambassaden i Tallin er i kontakt med vedkommende og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, opplyser hun.