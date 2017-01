Dette svarte bjugningene

I samme tidsrom som innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Åfjord, fikk også bjugningene si sin mening om kommunereformen. Spørsmålet bjugningene fikk var: «Er du for eller mot at Bjugn og Åfjord slår seg sammen til én kommune?».

807 spurte

Totalt 807 personer ble oppringt av Sentio Research i forbindelse med undersøkelsen.

Resultatet viser at 43 prosent av de spurte er for at Bjugn slår seg sammen med Åfjord. Det utgjør 343 personer.

46 prosent sier at det er mot sammenslåing med Åfjord, totalt 365 personer.

12 prosent (94 innbyggere) har svart «vet ikke» i undersøkelsen.

Forventet flere skeptikere

- Et kjemperesultat. Jeg hadde forventet at flere var skeptiske til sammenslåing med Åfjord, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

Resultatet skal være en del av beslutningsgrunnlaget når politikerne i Bjugn skal vedta hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med i kommunestyremøtet 31. januar.

- Det må et politisk skjønn til for å ta ei beslutning, sier han.

Oppløftende resultat

- Blir det vanskelig nå som resultatet er så jevnt?

- Nei. Jeg forventer at politikere klarer å fatte ei beslutning uansett om vi får et tydelig signal fra innbyggerne eller ikke.

Han mener resultatet er oppløftende for det videre arbeidet i dialogen med Åfjord.

- Overraskende mange ser at det kan være positivt å slå seg sammen med Åfjord. Vi har ikke drevet valgkamp på det, og det er relativt nytt. Det blir spennende å se hva som skjer framover, sier Undertun.