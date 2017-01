- Ørland og Bjugn er overmoden for fusjon

- Etter mitt syn er det knapt noe annet sted i Norge hvor det er så sterke argumenter for å slå sammen to kommuner som i tilfellet Ørland og Bjugn. Hensynet til en balansert arealutvikling- og utnyttelse, velferdsproduksjon og kampflybasen tilsier at tiden er overmoden for fusjon, mener Geir Vinsand, utreder i MVI Analyse.

Overprøving

Vinsand har lang erfaring med kommunestruktur, og følger arbeidet med kommunereformen tett. Han tviler på at det politiske flertallet på Stortinget vil tillate omfattende bruk av tvang.

- Slik jeg leser den politiske situasjonen vil det ikke bli utstrakt bruk av tvang. Partiene som har flertall har signalisert at det ikke er aktuell politikk å følge opp alle forslag til tvang fra Fylkesmennene, som ville omfattet cirka 60 kommuner. Det som imidlertid kan være aktuelt er å følge opp Stortingets tidligere vedtak om å overprøve lokale vedtak dersom en kommune stenger for en helhetlig, regional løsning, sier Vinsand.

Legges fram i februar/mars

- Ser man på noen av de prosessene som er gjennomført så langt, er det ganske mange åpenbare sammenslutninger hvor kommunal vetorett gir feil løsning ut i fra målene med reformen. Da kan det være på tide at det nasjonale demokratiet avgjør spørsmålet.

I løpet av februar og mars skal regjeringen og støttepartiene legge fram hvilke kommuner som er aktuelle for tvang. Han tror den store utfordringen for Høyre, Frp, Venstre og KrF nå er å etablere et mønster i hvilke kommuner som eventuelt skal slås sammen med tvang.

- Frie, skjønnsbaserte vurderinger basert på et skjørt stortingsflertall i et valgår tror jeg fort kan oppleves som tilfeldig tvangsbruk, sier Vinsand, som mener det er feil å tolke tvang i reformen som et «overgrep» fra statens side.

- Svært kritikkverdig

- Det er ikke et overgrep, men en nasjonal demokratisk overprøving av lokale prosesser, noen av dem svært kritikkverdige etter min mening. Ørland og Bjugn har bevist at lokale prosesser alene ikke kan avgjøre hvordan inndelinga av kommunene skal være. De er begge et meget godt eksempel på at slike beslutninger ikke kan overlates til det enkelte kommunestyre alene, sier Vinsand.

Stortinget skal behandle proposisjonen rundt påsketider. Vinsand mener det er grunn til å forvente at Stortinget vil diskutere nye mål og virkemidler for å redusere antall kommuner i Norge.

Nasjonal karakter

- Selv om Ørland kan overleve som egen kommune i innledende fase av reformen, kan Stortinget legge føringer for den videre prosessen som gjør det vanskelig.

- Tror du politikerne vil ta i betraktning at Bjugn er inne i en frivillig prosess med Åfjord?

- Ja, det er nok en del av bildet. Samtidig er situasjonen for både Ørland og Bjugn en prinsipiell sak av nasjonalt karakter, og et mye viktigere spørsmål for regionen enn hva som skjer med Åfjord og Roan, sier Vinsand.

Det har ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra Helge Andre Njåstad (Frp), leder i kommunalkomiteen på Stortinget.