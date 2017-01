Ørland og Bjugn blir tvangssammenslått

Det skriver Dagbladet.

Avisa har tatt utgangspunkt i fylkesmennenes tilrådninger, beskrivelser fra leder i kommunalkomiteen på Stortinget og samtaler med flere ulike politiske partier, og laget en liste over sannsynlige kandidater for tvang.

«Det opplagte paret»

Ørland og Bjugn er blant kommunene som ifølge avisa vil bli tvangssammenslått.

«Her vurderer politikerne å bestemme at Bjugn og Ørland skal gå sammen likevel, hvis lokalpolitikerne ikke selv tar valget. Tvillingkommunene er blitt beskrevet som det opplagte paret, med drøyt 10 minutter mellom kommunehusene i de to jevnstore kommunene», heter det i omtalen av de to Fosen-kommunene.

Regionale hensyn

Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp) ønsker ikke å kommentere oversikten Dagbladet har presentert, men har også gitt eksempel på hvilke typer kommuner som kan bli utsatt for tvang.

- Det typiske eksempelet er når fire kommuner henger sammen, tre har sagt ja, og en sier nei. Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad til Dagbladet.

Får ikke stå alene

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har også slått fast at Ørland ikke bør stå alene i sine tilrådninger.

Fylkesmannens endelige tilrådning kommer i rundt slutten av januar eller starten av februar.

Hver til sitt

Ørland og Bjugn gikk hver til sitt etter at sammenslåingsforsøket strandet på folkeavstemming i mai i fjor.

Mens Ørland vedtok å stå alene, gikk Bjugn på frierføtter nordover mot Åfjord og Roan. Roan, om enn noe motvillig, og Åfjord takket ja til dialog med Bjugn om å danne en storkommune bestående av de tre. Samtidig tok Ørland initiativ til dialog med Bjugn på ny, uten napp fra politikerne i Bjugn.

Kort tid etter valgte Roan å bryte forhandlingene om en storkommune med Åfjord og Bjugn.

Åfjord og Bjugn skal ta sitt valg om hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med 31. januar. Roan avventer svar fra Åfjord, som de har vedtatt å slå seg sammen med.