To unge menn mistet lappen midt på natta

Det var fra klokken 00.52 til klokken 02.47 at UP hadde fartskontroll i 60-sonen i Tinnbua i Bjugn.

Lappen i to måneder

To menn kjørte såpass fort at de ble fratatt førerkortet. En 18-åring, som kun hadde hatt lappen i to måneder, ble målt til 86 kilometer i timen i 60-sonen. Det endte med førerkortbeslag siden kortet ryker om man kjører nettopp 86 km/t eller fortere i 60-sonen.

Les mer: Fikk 3700 kroner i bot.

Kvinne fikk forelegg

En mann i 20-årene ble målt til 87 kilometer i timen. Også han må belage seg på noen måneder som fotgjenger. En kvinne, også hun i 20-årene, ble målt til 76 kilometer i timen. Hun ble ilagt et forenklet forelegg.