Mener ørlendingene tåkelegger

- Når jeg diskuterer holder jeg meg til fakta, ikke synsing og tåkelegging, sier Harald Fagervold og viser til en artikkel i Fosna-Folket torsdag 19. januar.

I artikkelen kommenterer Ørlands ordfører, Tom Myrvold (H), partikollega Ove Vollan i Rissas blogginnlegg om den store forskjellen i subsidiering av fergestrekningene Brekstad- Valset og Flakk-Rørvik.

- Dette er fakta

-Sør-Trøndelag fylke subsidierer hver bil på Brekstad med 175 kroner. For hver 1000 biler på denne strekningen blir det 175 000 kroner. Dette er fakta. Fylket subsidierer hver bil på Flakk Rørvik med 10 kroner. For hver 1000 biler vil subsidieringen. I 2016 reiste 308 000 biler Brekstad-Valset. Det gir nesten 54 millioner i subsidiering. Samme antall biler på strekningen Flakk-Rørvik ville gitt bare 3,1 millioner kroner i subsidiering, sier Fagervold.

Vollan sier at 80 prosent av bilistene som krysser Trondheimsfjorden med ferge benytter hovedsambandet Flakk-Rørvik og at det er urettferdig at dette sambandet subsidieres lang mindre enn sambandet ytterst i Trondheimsfjorden.

Ikke grunnlag for å sammenligne

I sitt tilsvar til Vollan påpeker Myrvold blant annet at gjennomsnittsbelegget på fergeturene mellom Brekstad og Valset er langt høyre en hva tilfellet er for Flakk-Rørvik. Litt over 50 prosent for Brekstad-Valset og litt over 30 prosent for Flakk-Rørvik. Myrvold sier det ikke er grunnlag for å sammenligne de to sambandene.

- Ørlendingene prøver å tåkelegge. Det er sammenlignbart når noen tar penger ut av kassen til fylkeskommunen. Når vi snakker om antall kroner i subsidier per bil er det en horribel forskjell. Vi kan selvsagt diskutere hvor mange biler som må stå over ferger, eller andre spenstige emner. Men det var subsidieringen som var Ove Vollans emne, sier Fagervold.

