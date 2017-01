Han har mangler kanskje like mange døgn i sovepose som den mer kjente villmarkingen Lars Monsen, men gløden og interessen for naturen står ikke noe tilbake for den som TV-kjendisen nærer.

– Det jeg presenterer er kortreist natur, sier Hugdal.

Friluftsmann

Leserne til Fosna-Folket kjenner ham fra mange bilder med flotte naturmotiv – hovedsakelig fra Åfjord. Friluftsmannen er 60-modell og kommer opprinnelig fra Flå, men har bodd så mange år i Åfjord at han trygt kan kalles både fosning og åfjording. Gården tilhørte konas familie, og de tok over i 1988.

– Det er flott der jeg kommer fra også, men jeg er blitt veldig glad i Fosennaturen etter hvert, sier Hugdal.

Variasjonen

Det er spesielt den store variasjonen mellom karrig kystnatur i de ytterste holmene til barsk fjellterreng han fascineres av. På ski i fjella, fots eller padlende med kano eller havkajakk finner fotografen et vell av motiver å skyte på – med kameraet. Disse motivene fyller boka han har begått sammen med sambygding forlagseier og typograf Sølvi Murvold. Hun vil få sin egen bolk der hun vil fortelle publikum litt om forlagsvirksomheten sin.

Rovdyra

Åfjordsnaturen fra sjø til fjell gjennom årstidene er tema for kvelden, men Hugdal har begått spektakulære ting andre steder også. Blant annet har han tatt bilde av ulv i Grytdalen i Orkdal.

Som tidligere bonde og bosatt i ei grend der landbruket har en viktig plass, har han stor forståelse for dem som ikke ønsker at bestanden av de fire store rovdyrene skal få vokse igjen. Samtidig synes naturmannen og fotografen i ham at møtet med store rovdyra er fascinerende.

– Jeg skjønner dem som har dyr ute på beite, men jeg synes også det er spennende, sier Hugdal.

