Vil kutte kampflybestilling

SVs svar ligger i å øke vår egen forsvarsevne til lands og til vanns, og trappe opp samarbeidet med våre nordiske naboer.

Samtidig må vi kutte bestillingen av amerikanske kampfly, trekke oss fra NATOs rakettskjoldsamarbeid i Europa og sende tilbake de amerikanske marinesoldatene som er utplassert på Værnes.

– Vi er ikke maktesløse. Det har noe å si hvordan Norge reagerer. Det er derfor viktigere nå enn noensinne at vi tar kontroll igjen over vår egen utenrikspolitikk, sa Lysbakken da han fredag talte til partiets landsstyremøte.

For ensidig avhengig av USA

Lysbakken er urolig for hva fremtiden vil bringe med Donald Trump som president. At Trump kom til makten, er i seg selv et symptom på at USA er en supermakt på vei ned, mener han. Et land i en dyp politisk og økonomisk krise.

– Det tilsier at vi i fremtiden vil måtte tenke nytt om norsk sikkerhet. Vi kan ikke være så ensidig avhengig av amerikanerne som vi har vært, sier Lysbakken til NTB.

SV har lenge kjempet for at Norge skal kutte bestillingen av de amerikanske kampflyene. Lysbakken erkjenner at partiene er alene om standpunktet på Stortinget, men gir ikke opp.

Et sikkerhets- og utenrikspolitisk linjeskifte er fullt ut mulig, mener partilederen.

– Jeg tror at ting som har virket urealistisk i mange år, fort kan bli mer realistisk enn noen gang i årene som kommer. Den internasjonale situasjonen vil tvinge fram nytenkning også om Norges rolle i verden, sier han, og mener en renessanse for et sterkere nordisk samarbeid kan være på gang.

Lister opp krav til Ap

Forsvars- og sikkerhetspolitikk blir en viktig sak for partiet i eventuelle forhandlinger med Arbeiderpartiet.

– Vi er klar over at det er betydelige uenigheter, men vi har i dag en ny internasjonal situasjon, sier Lysbakken, som mener mer grunnleggende debatt om utenrikspolitikk og også EØS-avtalen vil tvinge seg fram.

Partiets landsstyremøte markerte at det fredag var 234 dager igjen til høstens valg. Lysbakken vil gjerne inn i en ny rødgrønn regjering, men advarer Ap mot å ta samarbeid for gitt.

Kampen for å bevare Lofoten, Vesterålen og Senja helt oljefritt blir sentralt. Forslaget fra Arbeiderpartiets programkomité om konsekvensutredning av enkelte områder, blir blankt tilbakevist av partilederen.

– Vi kommer ikke til å svikte i denne saken. Vi har lovet fiskerne og folket og naturen i Lofoten og Senja at vi skal stoppe oljeboring én gang til. Det løftet har vi tenkt å holde, sier Lysbakken.

Fire hovedkrav

Han understreker at kravet vil være det samme om SV eventuelt skulle vurdere en rolle som støtteparti.

– Om vi ikke blir enige om hovedkravene vi fremmer, er alternativet å være i opposisjon, sier han.

SVs landsstyre skal i helgen ta stilling til forslag om fire hovedkrav: Kamp mot ulikhet og fattigdom, kamp mot klimaendringer og oljeavhengighet, samt krav om flere lærere i grunnskolen og å stoppe private i å hente ut utbytte fra velferdstjenester.

(©NTB)