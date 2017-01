Unge bønder til Fosen på studietur

3. februar inviterer Sør-Trøndelag bondelag til studietur til Fosen for nye og unge bønder. Fosen har et nyskapende og variert landbruk å by på, så destinasjonen er neppe tilfeldig.

Miljøvennlig landbruk

På programmet står blant annet besøk til melkesamdrift i Stadsbygd i Rissa.

De unge bøndene skal også innom gårdsbruket til Gisle Bedin for å lære mer om biovarmeanlegget han har på gården. Biovarme kan være med på å redusere kostnader ved gårdsdrift gjennom fyring med flis, halm og ved, og er samtidig miljøvennlig.

Prisvinnende is

Studieturen har stopp hos produksjonslokalene til Reins Kloster i Rissa, der bøndene får smake på den prisvinnende isen som lages her. Reins Kloster gikk nylig til topps i konkurransen Det Norske Måltid. I tillegg til avkjølende smaksprøver skal bøndene også ta en titt i selve gården der isen lages.

Gården var nemlig tidlig ute med melkerobot i fjøset.

Bondequiz

Siste stopp på ferden er Nordalen Samdrift i Åfjord, etterfulgt av overnatting og bondequiz på Fosen Fjordhotell. Det er Åfjord og Roan Bondelag som sørger for bondequiz.

Arrangøren håper unge bønder fra Fosen også vil bli med.

