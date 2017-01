Ta med strikkepinner og ører

I fjor vinter ble det arrangert strikkegudstjeneste i Stadsbygd kirke, og i år er turen kommet til Hasselvika.

- Fin opplevelse

- Strikkegudstjenesten i fjor var en så fin opplevelse at vi prøver også i år. I år har vi valgt Hasselvika. Det handler om at de har skjerm i kirka slik at vi slipper å bruke salmebøker. Og så har de et aktivt husflidslag her, sier sogneprest Ingunn Aarseth Høivik.

Hun oppfordrer folk til å komme i god tid før gudstjenesten starter slik at strikkingen er i god gang når kirkeklokkene slår. De som ikke vil strikke kan gjerne ta med heklekroken eller annet håndarbeid.

Kan lytte

- Men hva med mannfolk som i svært liten grad hekler og strikker. Hva skal de ta med seg?

- Mannfolkene kan ta med seg ørene, og så kan de lytte til det som blir sagt, sier sognepresten i Rissa.

Kollekten i forbindelse med årets strikkegudstjeneste går til Kirkens Bymisjons arbeid.

