Nå er syv av 24 leiligheter solgt

- Det er jevn og god etterspørsel, både over telefon og mail. Mange er nysgjerrige på prosjektet, forteller megler Rune Øverlie i Heimdal Eiendomsmegling.

24 nye leiligheter

Skiltet som bærer bud om at boligprosjektet Solsiden skal realiseres, har stått i skråningen ved fylkesvei 721 i sentrum av Bjugn i snart to år. Men nå begynner saker og ting å skje.

Det er Fosen Utbygging, som eies av Bjugn sparebank, Kjell Arve Braa i Braa Bygg AS og Inge Blomsø AS, som står bak prosjektet som består av 24 nye leiligheter i Botngård. Prosjektet har fått navnet Solsiden, og det er ingen tilfeldighet skal vi tro megler Øverlie.

- Dette er den beste utsikts- og soltomta som står ledig i Bjugn, slår han fast.

Salgsstart

For vel to uker siden fikk Øverlie klarsignal til å selge leilighetene i det han kaller Bjugns «indrefilet», og interessen har ikke latt vente på seg.

- Vi solgte tre leiligheter den første uka, og fire leiligheter så langt denne uka, forteller megleren.

75 prosent av verdien på hele prosjektet må være solgt før det første spadestikket blir tatt. Megler Øverlie har imidlertid tro på at det vil være en smal sak.

LES OGSÅ: Se dette sentrumsbygget reise seg på 1-2-3

Ferdig i 2018

- Hvis vi selger ut 75 prosent av verdien før påske er prosjektet ferdigbygd til sommeren 2018. I denne farta vil det går veldig fort, sier han.

Ifølge Øverlie er det primært bjugninger som har slått til med kjøp så langt.

- Henvendelsene kommer stort sett fra Bjugn, og områder som Lysøysynd, Oksvoll og Nes. Vi har også fått henvendelser fra utflytta bjugninger som bor i Trondheim.

LES MER: Solgte stortomt til over 4 mill. i Botngård

Lokale kjøpere

- Hvilke grupper er det som har kjøpt leilighet?

- Noen av kjøperne er investorer som vil kjøpe for å leie ut, mens flesteparten er voksne som ønsker å selge eneboligen sin eller gården sin for å ha det litt enklere, sier han.

Ifølge megleren er det ingen overraskelse at det først og fremst er lokale kjøpere, til tross for at både Bjugn og Ørland er ventet stor tilflytting som følge av kampflyutbygginga i Ørland.

- Dette er et etterlengtet prosjekt for folk allerede bor i Bjugn. Særlig for de som ønsker å bo mindre. Jeg har så langt ikke hatt kontakt med noen som er på flyttefot til Ørland og skal kjøre jagerfly, sier Øverlie.