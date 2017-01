Fikk skriftlig advarsel for overskjenking

En ny rapport fra Bjugn kommunes kontrollutvalg for salgs- og skjenkebevillinger viser få avvik fra reglementet.

Dårlig ID-kontroll

I oppsummeringa av 2016 går det fram at kontrollørene har registrert dårlige rutiner når det gjelder kontroll av legitimasjon ved salg av alkohol ved noen av kommunens sjenkesteder. Dette har ikke gitt prikkbelastning, kun skriftlig advarsel.

I rapporten skriver utvalget at påfølgende kontroller har vist bedring i skjenkestedenes kontroll av legitimasjon.

Fikk to prikker

Kontrollørene har notert to prikker på et skjenkested i forbindelse med en overstadig beruset person. Virksomheten fikk kun skriftlig advarsel, da prikkbelastningen må vurderes over en periode på to år før tiltak settes iverksettes.

Kontrollutvalget konkluderer med at ingen av skjenkestedene i Bjugn har vist mislighold eller dårlige rutiner som er av så alvorlig grad at inndragning av bevilling er aktuelt.

Krav om kontroll

Vaktselskapet Nokas har vært engasjert som kontrollør i Bjugn kommune siden 2003, og er også engasjert som kontrollør i perioden 2016 til 2019.

Forskriftene om kontroll av omsetning av alkoholholdig drikke sier at kontroller av skjenkesteder skal foretas etter behov. Det er imidlertid krav om kontroll minst en gang per salgs- og skjenkested i løpet av året, og det skal være totalt tre ganger så mange kontroller hvert år som det er salgs- og skjenkesteder i kommunen.