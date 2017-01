Vi drikker og røyker stadig mindre

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at både forbruket og omsetningen av alkohol fortsetter å falle – etter å ha vært kraftig økende i en drøy tiårsperiode fra midten av 1990-tallet fram til 2008. Nå er det bare vinsalget som fortsatt øker, takket være kraftig vekst i omsetningen av vin i kartong, pappvin.

Innenlands omsetning av alkohol per innbygger er siden 2008 redusert fra 6,8 liter ren alkohol til 6,0 liter i 2015, viser FHI-tallene for 2015.

Bred nedgang i salget

Vinsalget har hatt en jevn økning siden starten av 1980-tallet og passerte brennevinsomsetningen allerede i 1995. Når totalsalget av vin er litt på vikende front, er det fordi salget av sterkvin faller, mens vi fortsatt kjøper mer svakvin.

Både øl og brennevin har en markant brattere nedadgående kurs målt i antall solgte liter. Målt per innbygger over 15 år, ligger salget av sterkvin og svakvin stabilt fra 2014 til 2015, mens det er registrert nedgang i de øvrige kategoriene.

Også taxfreebutikkene melder om salgsnedgang, fra 0,59 til 0,52 liter.

– Sammenlignet med andre europeiske land er den norske omsetningen lav. I Danmark er omsetningen over ni liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over tolv liter per innbygger, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved FHI.

Forbruket faller

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 – en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika – viser at omsetningsutviklingen avspeiler utviklingen i forbruket.

– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut.

I 2015 oppga 82 prosent av befolkningen å ha drukket alkohol minst en gang det siste året. 36 prosent sa at de hadde drukket hver uke. Menn drikker gjennomsnittlig dobbelt så mye som kvinner, og alkoholforbruket er aller størst i aldersgruppen 16-24 år.

– Den eldste aldersgruppen, det vil si de som er 65 år eller eldre, har det laveste forbruket selv om de eldste aldersgruppene drikker oftere enn de som er yngre, sier Skretting.

Mer snus

Derimot er det stadig flere som bruker snus – parallelt med at stadig færre røyker tradisjonelle sigaretter. Økningen er størst blant dem mellom 25 og 49 år, mens utviklingen flater ut i den yngste aldersgruppen.

Snusbruken blant unge menn nådde toppen rundt 2010, og har siden gått noe ned. Stadig flere unge kvinner snuser, men nivået er fortsatt langt under menns.

– Det er fra røykerne de fleste snusbrukere kommer. Når antallet røykere faller, uttømmes også det viktigste reservoaret av potensielle snusbrukere. I eldre aldersgrupper er andel røykere mye høyere, så her spiller fortsatt snus en viktig rolle som metode for avvenning fra sigarettene, sier forsker Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet.

12,2 prosent av dagligrøykerne brukte e-sigaretter daglig eller av og til.