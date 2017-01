Ordknapp om møte med kjøpesenterkjede

Langvold reiste til Surnadal, hvor kjøpesenterkjeden Amfi har sitt hovedkontor, sammen med banksjef Bjarne Beversmark og Arnt Ivar Kverndal i Valsneset Eiendom AS. Langvold er primus motor for å etablere et 12.000 kvadratmeter stort kjøpesenter i Botngård i Bjugn.

Drift eller finansiering

Ideen ble lansert i oktober i fjor, og Langvold har siden den gang hatt et mål om å få i havn en avtale med Amfi-kjeden om drift eller delfinansiering av prosjektet.

- Vi regner med å få tydelige signaler i møtet på om Amfi kan være interessert i å delfinansiere eller drifte nytt kjøpesenter i Botngård, sa Langvold før møtet i et intervju med Fosna-Folket.

Amfi er et selskap eid av Olav Thon Gruppen. De eier eller drifter totalt 95 kjøpesentre i Norge og 10 i Sverige.

- Interessant møte

- Det var et interessant møte. Vi møtte enkeltpersoner som har et nettverk inn mot kjeden, men som ikke representerer Amfi, sier Langvold om møtet som fant sted tirsdag.

- Hvilke signaler fikk du fra møtet?

- Prosessen vil bli litt lukket nå framover. Jeg har blitt pålagt, og pålagt meg selv, en viss taushet rundt prosjektet nå ei stund framover, sier Langvold torsdag.

Taus

Han ønsker ikke å si om møtet ga grunn til å tro at kjeden er verken positiv eller negativ til en avtale.

- Vi hadde interessante samtaler, og arbeidet med å realisere prosjektet fortsetter. Mer enn det vil jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier Langvold