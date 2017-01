Nå er navnestriden avgjort

Bjugn kommune ba i fjor Kartverket om å fastsette skrivemåten av gårdsnummer 25, som ligger like før Botngård ved fylkesvei 131. Navnesaken er også tilknyttet et nytt boligfelt like ved.

«Æ» eller «e»

Det har vært uenighet om området skal hete «Sæter» eller «Seter». I 2003 vedtok Kartverket at skrivemåten skulle være Seter, men har av nytt vedtak fra januar 2017 bestemt at Sæter, med «æ» er korrekt.

Formannskapet i Bjugn vedtok i april i fjor at adkomstveien til boligområdet skulle hete Sætersvingen. Navneforslaget under høringen var Setersvingen, men flere grunneiere ytret ønske om at navnet skulle skrives med «æ» - ikke «e».

Lokal uttale

Totalt seks personer kom med høringsuttalelser, og samtlige ønsket at navnet skal skrives med «æ».

Det var også rådmannens innstilling til politikerne, som la til grunn at den lokale uttalen er Sæter med «æ».

Kommunen ba derfor Kartverket, som har endelig vedtaksrett, om å vurdere navnet Sæter på nytt, 14 år etter.

I tråd med grunneiernes og formannskapets ønsker blir navnet nå Sæter.