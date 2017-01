Benjamin fant drømmejobben

Benjamin er kanskje ikke i hovedmålgruppa til arrangøren, men interessen og engasjementet han viste ved gravemaskinsimulatoren var uansett upåklagelig. Kanskje blir han en av dem som om noen år søker seg inn på de populære linjene ved Åfjord videregående skole.

Åfjord videregående sto som arrangør av messa, og Astrid Coyne fra skolen var fornøyd med både oppmøtet og engasjementet til utstillere og publikum.

Næringslivsaktører fra Åfjord, Roan og Osen var i Åfjordshallen for å vise fram seg sjøl og virksomheten sin. Mange av dem arrangerte konkurranser der deltakerne kunne vinne premier.

Messa samlet folk fra de tre nordligste kommunene på Fosen. Åpninga var det Rolf Øia fra Åfjord utvikling som sto for. Han hadde en appell der han tok for seg de mulighetene som finnes i distriktet. Disse er det flust av, ifølge Øia. Det var flere underholdningsinnslag i løpet av de drøye to timene det sto på, og arrangørene sørget for at folk fikk kjøpe forfriskninger. Ordfører John Einar Høvik (Ap) fra Osen og ordfører Einar Eian (H) fra Roan var også oppe på scenen for å si noen ord til ungdommen i salen. Åfjords ordfører var hindret fra å møte på grunn av sykdom.

Fosna-Folket kommer nærmere tilbake til saken i tirsdagsavisa.