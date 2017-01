- Ikke hver dag det kommer durende inn 31,5 mill.

- Det er et gedigent beløp, i direkte tilskudd til bygging av ny idrettshall, sier Arnfinn Brasø, kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland kommune.

- Ikke bare "papirpenger"

- Det er ikke hver dag det kommer durende inn 31,5 millioner kroner. Det er penger som er lagt til grunn for en finansiering, men nå er det ikke lenger bare «papirpenger», forteller han.

Ørland kommune har hatt anbudsbefaring for bygging av ny idrettshall, og anbudsåpningen er satt til 6.februar, opplyser Brasø.

- Hvordan har interessen vært for å bygge ny idrettshall?

- På anbudsbefaringen var det seks firma som møtte, men det er flere enn disse seks som har bedt om papirene. Det blir spennende å se hva som kommer inn av anbud, jeg føler meg trygg på at denne hallen blir gjennomført, sier Brasø.

God dialog med Åfjord

Brasø forklarer at Ørland kommune har hatt en god dialog med Åfjord kommune når det gjelder å få godkjent Ørland Arena og Åfjord svømmehall som interkommunale anlegg. Kulturdepartementet har gitt sin godkjenning til anleggene.

- Det er et litt spennende samarbeid med Åfjord i disse kommunereformtider. Ørland og Åfjord inngikk avtaler om å søke om penger til interkommunale anlegg, og fikk disse godkjent. Vi har hatt en veldig positiv dialog med Åfjord kommune. Vi får litt over sju millioner til vår idrettshall, og de får litt over sju millioner til sin svømmehall, så skal vi bistå hverandre med driftsmidler i henhold til kravene til interkommunale anlegg, sier Brasø.

At interkommunal status er godkjent for begge to innebærer at søknader om tilskudd til anleggene kan få et tilskudd på 30 prosent i tillegg til ordinær søknadssum.

Samarbeidspartnerne forplikter seg på sin side til å bidra med minimum fem prosent av driftskostnadene i de 20 første åra av anleggenes levetid, og samarbeidende kommuner må bidra med minimum fem prosent av investeringskostnadene.

- Har kjøpt sprudlevann

Brasø er glad for at søknaden gikk knirkefritt gjennom nåløyet.

- Det er ikke unormalt at søknadene kommer i retur, med flere spørsmål. Helge Olden har hatt ansvaret for å få frem søknaden og har gjort en god jobb vi alle gleder oss over at den har gått rett gjennom. Jeg har vært ute et ærend for å kjøpe sprudlevann, jeg synes det er viktig å vise at vi setter pris på den jobben som er gjort, sier Brasø, som bekrefter at det nå blir en aldri så liten feiring.