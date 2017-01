frontpage / Nyheter Ferjesambandet var innstilt grunnet dårlig vær

Rederiet Norled sendte like før klokken 16.30 onsdag ut en trafikkmelding om at ferjesambandet Brekstad - Valset var innstilit. Like før 19.00 var sambandet åpnet igjen.