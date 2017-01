Avføringspiller brukes som slankekur

Apotekansatte forteller om jenter helt ned i 16-årsalderen som bruker pillene som slankekur.

– Kan ødelegge tarmfunksjonen

Salgsveksten kommer fram i tall fra Apotekforeningen. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til Dagbladet at apotekene ikke skal selge avføringsmiddel dersom det er mistanke om at pillene misbrukes.

– Vi vet at midlene kan misbrukes av personer som har problemer med spiseforstyrrelser, og hvis det misbrukes over lang tid så kan man få bivirkninger. Man kan rett og slett ødelegge tarmfunksjonen, forteller Madsen.

Reglene skjerpet

– Det er mennesker med mage- og tarmproblemer som trenger dette middelet. Ofte eldre mennesker, ikke unge. Å ha det så tilgjengelig på apotek er helt misforstått, sier han.

Madsen sier reglene allerede er skjerpet og at det kun er små pakninger som er reseptfri.

– Det å kunne få tak i avføringsmiddel kan være nyttig for mange. Etter innstrammingen er det langt flere som får avføringsmidler på resept. At det skjer under kontroll av lege var ønsket med innstrammingen. Likevel diskuteres en ny ordning, hvor legemiddelet er reseptfritt, men man må rådføre seg med farmasøyt før man får utlevert medisin, forklarer han. (©NTB)