Ønsket ikke en så høy takstøkning

- Vi la inn en prisstigning på 2,5 prosent. Men, i kontrakten vi har med Fjord 1 som trafikkerer Flakk-Rørvik, står det at riksregulativets takster skal følges, opplyser Bjørkhaug.

Kritisk

Hun er også kritisk til Høyre og FrPs forslag under saksbehandlingen der de to partienes representanter foreslo en lavere økning på Brekstad-Valset, enn på hovedferjesambandet. Forslaget var på 7,5 prosents økning på Flakk-Rørvik og fem prosents økning på Brekstad-Valset med begrunnelse i at det sambandet ikke har så god kvalitet for tiden.

- Vi mener at kvaliteten på ferjesambandet Brekstad-Valset ikke er god nok. Derfor foreslo vi en lavere økning der, sa Guro Angell Gimse (H) til fosna-folket.no tirsdag.

Forverret

- Situasjonen fram til 2019 er at vi har en lavere kapasitet enn ønsket på Brekstad-Valset. Dersom prisen skulle senkes i forhold til Flakk-Rørvik ville situasjonen bare blitt forverret. Da ville vi kanalisert trafikken dit det er lavest kapasitet og en vanskelig situasjon i utgangspunktet. De sa ingenting om hvordan de hadde tenkt å løse det, påpeker hun.

Felles anbud

Årsaken til at situasjonen er slik den er på sambandet Brekstad-Valset er fordi fylkeskommunen ønsket samordnet anbudsutlysning.

- Vi fikk fire tilbydere da vi lyste ut de to sambandene, gjennomsnittet på landsbasis er 1,8, påpeker hun. Prisen for å få til dette ble altså to år med dårligere kapasitet enn ønsket på sambandet Brekstad-Valset.

- Jeg hørte ingenting om at Høyre og FrP mente det var en dårlig idé med en bedre konkurransesituasjon da dette ble bestemt, sier Bjørkhaug.

Vedtak

Forslaget til Høyre og Frp fikk bare deres egne stemmer. Rådmannens innstilling med en økning på 7,5 prosent på begge ferjesambandene ble vedtatt.