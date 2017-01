Vil sette sammen band med mennesker med utviklingshemming

Formålet med kurset er å sette sammen en konsert, med et band bestående av mennesker med ulik grad av utviklingshemming, slik at alle som vil kan få teste ulike instrumenter i trygge rammer.

Dissimilis

Kjente sanger er blitt omskrevet til formålet, og Dissimilis system for fargenotasjon for mestring og opplæring vil bli brukt. Elevene som deltar skal i løpet av kurshelga få prøve ulike instrumenter, også tilpassede.

Det er Åfjord kulturskole og Åfjord pleie og omsorg som er initiativtakere til kurset.

- Et område vi ønsker å satse på

- Utgangspunktet for dette er at Kaja, som har jobbet med Dissimilis har flyttet til kommunen. Hun har en kompetanse vi gjerne skulle ha fått brukt på Fosen, så hun har fått utviklingsmidler til dette fordi det er et område vi ønsker å satse på, forteller Laila Refsnes, pleie-og omsorgssjef i Åfjord kommune.

Åfjord, som er utviklingssenter for sykejhjem og hjememtjenester i Sør-Trøndelag, sørget før jul for at Kaja fikk midler til å starte et prøveprosjekt med ei lita gruppe, for å se litt på hva kun kan få til.

Skal holde minikonsert

Meningen er at alle, uansett alder og funksjonsnivå, skal få prøve seg på instrumenter som gitar, bass, slagverk og keyboard. Eller rytmeinstrumenter som stjernedryss, maracas og klangstaver.

Som en avslutning på helga holdes det en liten minikonsert der alle får vise hva de har lært.