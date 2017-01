Snart kommer hurtigruta

- Plana er at den ankommer i totida, forteller verftsdirektør Anders Straumsheim.

Ombygging

MS Nordlys skal være på verftet i ni dager.

- Dette er en kombinasjon av vedlikehold- og ombyggingsjobb. Vi skal gjøre en overhaling på motorene. I tillegg skal vi utføre en ganske så betydelig ombyggingsjobb på bildekkene. Der skal vi blant annet sette inn noen stålskott, opplyser prosjektleder Arnar Utseth i Fosen Yard AS.

Ferjejobb

I forbindelse med jobben på MS Nordlys er hele 250 arbeidere i sving på verftet.

- Rundt hundre er egne folk. Resten er innleide samt underleverandører, forteller Utseth.

Etter jobben på hurtigruta, ankommer Flakk-Rørvik-ferja Tresfjord verftet.

- Den skal inn for et 14 dagers langt verkstedsopphold, så nå blir det kontinuerlig aktivitet frem til midten av februar, opplyser Utseth.

Tomrom

Etter ferjejobben, skal hurtigruta MS Spitsbergen inn for et verkstedsopphold i midten av mars.

- Så skal vi forsøke å fylle opp tomrommet mellom midten av februar og mars også. Vi regner med å få flere verkstedsjobber. Vi har flere tilbud inne på andre jobber. Så er selvfølgelig det langsiktige målet å skaffe større sammenhengende jobber, påpeker Utseth.

For etter Spitsbergen-jobben i mars og frem til Fjord Line-ferjene ankommer på senhøsten, er det et stort tomrom som må fylles med aktivitet. Fosen Yard AS har fremdeles kun ansette i prosjektstillinger, men mot slutten av fjoråret kom flere gledelige nyheter. Først sikret verftet en ny kontrakt på ombygging av passasjerferjene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. Deretter ble det kjent at Fosen Yard hadde fått i havn en fem år lang rammeavtale med Hurtigruten AS. Hvor mye arbeid denne avtalen vil gi helt konkret, er imidlertid ikke klart.