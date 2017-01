Kjør for livet på vei til Bjugn og Ørland

Regionleder Per Ivar Staberg i organisasjonen Kjør for livet (KFL) var forrige uke på besøk i Fosen. Da benyttet han anledningen til å møte flere av styremedlemmene i American Car Club Fosen (ACCF) i klubbens nye lokale på Opphaug i Ørland. Etter møtet ble det klart at Kjør for livet, som så langt kun har etablert seg i Åfjord av kommunene på Fosen, nå også vil satse på å bli en positiv faktor i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene Ørland og Bjugn.

16 til 24 år

- Vår viktigste målgruppe er ungdom i alderen 16 til 24 år, sier regionleder Staberg til Fosna-Folket.

KFL er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som tilbys. Målet er å samle barn og unge med felles interesse for spennning og adrenalin, og organisere aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette skal de tilbys en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme.

Mestring

Organisasjonen bruker varierte og utfordrende aktiviteter for å gi barn og unge positive opplevelser, oppleve mestring og økt sosial kompetanse.

KFL ønsker å gi unge mennesker en bedre motivasjon for livet. Gi inspirasjon og tro på seg selv og sin fremtid. Grunnleggende ferdigheter og det å bygge sosial kompetanse, slik at de kan bygge et liv som gir mening og innhold, er et mål.

Styremedlemmene i ACCF erkjenner at de aldersmessig nok er litt utenfor målgruppa for KFL. Men som godt voksne med en genuin interesse for biler, og spesielt amerikanske biler, så ønsker styremedlemmene i ACCF å bidra med egen erfaring, lærdom og kompetanse, gjerne som en slags faddere for målgruppa til KFL.

- Snakke samme språk

Leder Reidar Frog og styremedlem Svenn Gunnar Andresen i ACCF håper de skal få en god dialog med ungdommer gjennom samarbeidet med KFL.

- Som unge var vi kanskje ikke så ulike de som er i målgruppa for KFL, slik at vi kan snakke samme språk som de unge, håper og tror Frog og Andresen.

Begge er opptatt av å formidle kunnskap om bil og trafikk, og de har tro på at samarbeidet med KFL også kan være et bidrag i arbeidet med å redusere ulykkestallene i Fosen, særlig ulykker der unge mennesker er involvert.

Motorama

Så langt er dialogen opprettet, men ACCF er klar for å arrangere nok en utgave av Motorama i Fosenhallen i slutten av august. Da er håpet at KFL skal være solid representert, slik at KFL-samarbeidet med ungdommer i Bjugn og Ørland som målgruppe kan komme skikkelig i gang i løpet av høsten.

- Jeg vil nok snart invitere meg inn til et møte med ordførerene i Ørland og Bjugn, sier regionleder Per Ivar Staberg i KFL.